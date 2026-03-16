Llega el juicio a joven conductor por el accidente en el que falleció una adolescente en Urdinarrain

Juicio en Urdinarrain. El hecho ocurrió en la mañana del domingo 8 de diciembre de 2024 en Urdinarrain, en boulevard Victorino de la Plaza y Rivadavia. La camioneta Toyota Hilux era conducida por Alejo Agustín Cabrera, quien en ese momento tenía 18 años. Cabrera llevaba como acompañantes a su hermana de 17 años, otra adolescente de 16 y a Giuliana Luján Cariaga Berardo, de 18 años.

Antes de llegar a la intersección con el Boulevard Rivadavia, el conductor perdió el control de la camioneta y volcó sobre la banquina oeste del boulevard. Las pericias establecieron que transitaba a unos 90 kilómetros por hora y que, si bien el test de alcoholemia arrojó 0,52 gramos de alcohol en sangre, ese dosaje es suficiente para considerarse alcoholemia positiva, publicó Elargentino.

Desde entonces, el legajo judicial se encuentra bajo la órbita del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú. La audiencia fijada para este jueves podría definir la situación del joven imputado.

Consecuencias del accidente

Las dos acompañantes más jóvenes resultaron con excoriaciones y hematomas que no pusieron en riesgo su vida, mientras que Giuliana Luján Cariaga murió al instante. Según el informe del médico forense, la joven sufrió fractura de cráneo y columna, entre otros politraumatismos.

El trágico accidente conmocionó a toda la localidad de Urdinarrain.

Acusación y elevación a juicio

El Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú avanzó a lo largo de estos meses en la Investigación Penal Preparatoria, en la acusación por homicidio culposo agravado por exceso de velocidad en concurso real con lesiones leves culposas. Tres meses después de sucedido el siniestro, se realizó la audiencia de elevación a juicio, y ahora la causa llega a la etapa principal: el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú deberá definir la situación del imputado.