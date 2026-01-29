Fiesta de la Artesanía 2026: avances en los preparativos, horario matutino y más plateas para Abel Pintos

La Municipalidad de Colón continúa con los preparativos de la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026, que se desarrollará del 12 al 16 de febrero y volverá a reunir a artesanos, artistas y público de distintos puntos del país. La organización avanza con obras, contrataciones y la planificación general del evento.

El predio ubicado en el acceso a la ciudad, en la intersección de la ruta 135 y calle San Martín —sede de la fiesta por tercer año consecutivo— es escenario de tareas de acondicionamiento para recibir a miles de visitantes durante las cinco noches del evento.

En paralelo, se continúa conformando el listado de artesanos que contarán con su stand, algunos de los cuales mostrarán su oficio en vivo. El alojamiento de los participantes será en clubes locales y en la sede de ADCADis.

Avances en el predio y organización general

A diferencia de la edición anterior de la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026, no habrá talleres ni actividades itinerantes. No obstante, el público podrá recorrer los stands con mayor tranquilidad durante el horario matutino, los días viernes, sábado y domingo, de 10.00 a 13.00, con acceso gratuito.

En representación de la comisión organizadora, el secretario de Gobierno Mariano Bravo brindó detalles a ElEntreRios sobre el estado de los trabajos. “Se sigue realizando el cerramiento para la ubicación del escenario. En el campo hace meses que se viene trabajando en el alisado, aporte de materiales y plantado de césped para mejorar el escurrimiento de agua en caso de que llueva”, comentó.

En cuanto a los servicios, confirmó que habrá 14 food trucks, que no podrán colocar sillas, además de puestos de bebidas. “La distribución de los servicios será similar, aunque mejor ubicados para optimizar el espacio”.

Infraestructura, estacionamiento y servicios

El funcionario también detalló el avance de las contrataciones necesarias para el desarrollo del evento. “Se licitó y concursó escenario, sonido, aires acondicionados, sillas, cerramiento, boleterías, vallas, tribunas. Falta adjudicar solo un servicio; lo demás ya está”, agregó.

Respecto al estacionamiento, indicó que se trabajará de manera conjunta con los clubes de la ciudad, y que además estará disponible un predio privado ubicado frente a la estación de servicio YPF.

Estas mejoras buscan optimizar la experiencia del público que asista a la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026, uno de los eventos más convocantes de la región.

Entradas, plateas y grilla artística

El acto de apertura de la 41° edición de la fiesta colonense será el jueves 12 de febrero a las 20.30. “Con las modificaciones, el predio de la exmetalúrgica tendrá un aforo de 8.000 personas. Habrá 1.000 plateas disponibles por noche. El escenario estará ubicado sobre calle San Martín y en el otro extremo se instalará una tribuna con 960 lugares, la cual quedaría a cargo de instituciones a precios accesibles”, informó Bravo.

Se estima que el acceso al predio se habilitará alrededor de las 20.00, mientras que el escenario comenzará a funcionar a las 21.00 con artistas locales y regionales. El show principal está previsto para la medianoche.

Continúa la venta anticipada de entradas y plateas, con precios diferenciales hasta el 31 de enero. En boletería se mantendrá el 50% de descuento para residentes de Colón que presenten DNI.

Abel Pintos lidera la venta de localidades. Debido a que las 1.000 plateas disponibles se encuentran prácticamente agotadas, la organización sumó otras 280. Hasta hoy, 29 de enero, las ventas registradas son: La Beriso (228 plateas y 548 entradas), Luck Ra (244 plateas y 676 entradas), Abel Pintos (947 plateas y 2.215 entradas) y La K’onga (306 plateas y 771 entradas).