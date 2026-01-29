Exequiel Bastidas palpita la llegada del Turismo Nacional a Paraná: “Las expectativas son las mejores”

Con la cuenta regresiva en marcha para el arranque del campeonato, Exequiel Bastidas se mostró expectante por volver a competir en el Turismo Nacional en Paraná, donde el 7 y 8 de febrero se disputará la primera fecha de la temporada 2026.

El piloto entrerriano participó este miércoles de la presentación oficial en el Mirador TEC, probó el simulador y compartió sus sensaciones de cara al estreno en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos.

El evento reunió a autoridades, dirigentes y protagonistas del automovilismo, en una jornada que marcó el lanzamiento formal de la competencia. En ese marco, Exequiel Bastidas destacó la importancia de que la capital provincial vuelva a ser sede del inicio del calendario.

Cuenta regresiva para el debut

De cara al fin de semana de competencia, el piloto aseguró que atraviesa días intensos de preparación junto a su equipo. “Falta poquito ya para lo que va a ser el fin de semana del 7 y 8. Las expectativas son las mejores y con muchas ganas de que arranque”, expresó.

Exequiel Bastidas probó el simulador. Foto: Elonce.

También valoró el trabajo realizado por la institución organizadora. “No es fácil tener un arranque de una categoría tan importante como el Turismo Nacional”, señaló en referencia al esfuerzo del Club de Volantes Entrerrianos para albergar la fecha.

Bastidas confirmó además que realizará una prueba previa en pista: “El miércoles vamos a estar probando el auto de nuevo acá en el autódromo. Es un auto cero kilómetro, así que vamos a ver cómo se comporta de entrada”.

Un año de renovación

Luego de una temporada anterior con dificultades, Exequiel Bastidas afronta este nuevo campeonato con cambios técnicos y una renovación integral del proyecto deportivo. Según contó, el equipo trabajó contrarreloj para llegar en condiciones al inicio.

“El equipo ha trabajado muchísimo en el auto. Vienen a contrarreloj, pero pinta muy bien el año. Ojalá arranque el campeonato como pretendemos”, sostuvo.

Finalmente, el piloto invitó a los fanáticos del automovilismo a acompañar la fecha apertura en Paraná y resaltó el nivel de la categoría. “Sin duda por el espectáculo que da el TN en ambas clases y el nivel de pilotos que hay. Van a pasar un gran fin de semana”, afirmó.