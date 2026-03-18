Cambio en la identidad de Boca: así es el nuevo escudo que apareció en redes

Boca volvió a generar repercusión entre sus hinchas tras modificar el escudo que utiliza en sus redes sociales oficiales. El cambio se implementó durante esta semana sin un anuncio previo y rápidamente llamó la atención de los seguidores. La nueva imagen adopta un diseño más simple que el histórico emblema del club.

La modificación se vincula con una renovación estética que comenzó a implementarse durante 2025, en el marco de los 120 años de la institución. En aquel momento, el rediseño empezó a aparecer en la indumentaria oficial y en diferentes espacios del club. Sin embargo, recién ahora el cambio se trasladó de forma completa a las plataformas digitales de Boca.

Un escudo más simple y sin estrellas

El nuevo escudo mantiene la tradicional forma del emblema azul y amarillo, pero elimina las estrellas que históricamente representaban los títulos obtenidos por el club. De esta manera, la imagen presenta un aspecto más limpio y minimalista. Esta decisión generó sorpresa entre los hinchas que identificaban esas estrellas como parte central de la identidad del equipo.

El antes y el después del escudo de Boca.

Desde el entorno institucional explicaron que el cambio responde a la necesidad de unificar criterios de comunicación en todos los canales oficiales. Cada vez que Boca sumaba un nuevo título, el escudo debía actualizarse para incorporar una estrella adicional. Ese proceso implicaba revisiones y ajustes en distintos soportes de comunicación.

Una imagen que ya se utilizaba desde 2025

Aunque la modificación generó debate en redes sociales, lo cierto es que el rediseño no es completamente nuevo. La versión simplificada del escudo ya se utilizaba desde el año pasado en diferentes ámbitos vinculados al club. Entre ellos, la camiseta conmemorativa por los 120 años y algunos espacios de La Bombonera.

La decisión de trasladar ahora esa imagen al entorno digital apunta a consolidar una identidad visual unificada. De esta manera, Boca busca mantener un mismo criterio estético en todos sus canales de comunicación institucional.

El cambio generó reacciones inmediatas entre los hinchas en redes sociales. Algunos seguidores destacaron el nuevo diseño, mientras que otros manifestaron su sorpresa por la eliminación de las estrellas. Más allá de las opiniones, la modificación volvió a poner en discusión uno de los símbolos más representativos de la historia de Boca.