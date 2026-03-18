Champions League: así quedaron los cruces de cuartos de final

La Champions League definió los cruces de cuartos de final tras unos octavos vibrantes y ya tiene calendario rumbo a la final en Budapest.
La Champions League 2025-26 ya tiene definidos sus cuartos de final tras una intensa ronda de octavos que dejó goleadas, remontadas y la eliminación de varios candidatos. Con los ocho mejores equipos de Europa clasificados, el torneo entra en su etapa decisiva rumbo a la final que se disputará el 30 de mayo en Budapest.
Entre los equipos que lograron avanzar se destacan tres representantes de España: Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. A ellos se suman dos clubes ingleses, Liverpool y Arsenal, junto al Bayern Múnich de Alemania, el París Saint-Germain de Francia y el Sporting de Lisboa de Portugal.
En contraste, equipos de peso como Manchester City y Chelsea quedaron fuera de competencia, marcando una edición con resultados inesperados y marcadas diferencias en varias series.
Octavos con goleadas y remontadas impactantes
La fase anterior dejó resultados abultados que reflejan el alto nivel ofensivo de varios equipos. El París Saint-Germain fue uno de los más contundentes, al eliminar al Chelsea con un global de 8-2, mostrando una clara superioridad.
El Barcelona también protagonizó una serie de alto voltaje al imponerse por 8-3 en el acumulado frente al Newcastle, mientras que el Bayern Múnich no dejó dudas al vencer al Atalanta con un global de 10-2.
Otro de los cruces destacados fue el del Liverpool, que logró revertir una derrota inicial ante Galatasaray y terminó cerrando la serie con un sólido 4-1 global. Además, el Sporting de Lisboa protagonizó una de las remontadas más llamativas al dar vuelta un 3-0 adverso frente al Bodø/Glimt.
Los cruces de cuartos de final
Con el cuadro ya definido por la UEFA desde el inicio de la fase eliminatoria, no hubo sorteo adicional, por lo que los equipos ya conocen su camino completo hacia la final.
En uno de los duelos más atractivos, el París Saint-Germain se enfrentará al Liverpool en una serie que promete alto nivel y que reedita un cruce reciente entre ambos equipos.
Por su parte, el Bayern Múnich y el Real Madrid protagonizarán un clásico europeo, considerado uno de los enfrentamientos más repetidos en la historia de la competencia.
Clásicos y duelos decisivos rumbo a semifinales
En el otro lado del cuadro, el Barcelona se medirá con el Atlético de Madrid en un duelo entre equipos españoles que garantiza un semifinalista de LaLiga. Este cruce despierta gran expectativa por la rivalidad y el nivel de ambos planteles.
El último enfrentamiento lo protagonizarán el Sporting de Lisboa y el Arsenal, quienes buscarán meterse entre los cuatro mejores del torneo en una serie que aparece más abierta en la previa.
Los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán el 7 y 8 de abril, mientras que las revanchas tendrán lugar el 14 y 15 del mismo mes, en un calendario que concentra toda la emoción en apenas una semana.