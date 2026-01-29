Hallaron sin vida a reconocido artista plástico: estaba atado a una silla

El cuerpo de Fernando Fazzolari fue hallado por uno de sus hijos en su vivienda de Montserrat. Estaba atado a una silla y llevaba varios días fallecido. La Justicia investiga un homicidio.
La muerte del artista plástico Fernando Fazzolari, de 76 años, tomó un giro inesperado luego de que la Justicia confirmara que se trató de un homicidio. El cuerpo fue hallado en su departamento del barrio porteño de Montserrat, atado a una silla y en avanzado estado de descomposición. El hallazgo se produjo el lunes, cuando uno de sus hijos llegó al lugar al no obtener respuestas a sus mensajes y llamados.
En un primer momento, la información se limitó a confirmar el fallecimiento. Sin embargo, con el avance de las pericias, la escena resultó incompatible con una muerte natural. Según fuentes judiciales y policiales, el cuerpo llevaba varios días sin vida.
“Fazzolari estaba atado a una silla, por eso consideramos que se trató de un homicidio. No está claro si lo mataron o se murió”, dijo un investigador, según reproduce La Nación.
De acuerdo con fuentes policiales, “anteayer [por el lunes pasado] personal de la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad fue convocado a un edificio de la avenida de Mayo al 1100 por un hombre que denunció que, al no recibir respuesta de su padre a los mensajes y llamadas, decidió ir a su domicilio y lo encontró muerto”.
Las mismas fuentes señalaron: “La víctima tenía 76 años y presentaba un avanzado estado de descomposición. No se observaron faltantes ni signos de ingresos violentados. La Justicia ordenó la intervención de la División Homicidios”. La investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad y otras medidas para reconstruir los movimientos previos a su muerte.
En paralelo, un familiar del artista describió el clima de incertidumbre que atraviesa la familia y aseguró que se trató de “un crimen horrendo y sin que se forzara ninguna puerta”.
Investigación en curso
El caso es investigado por el fiscal Pablo Turano, junto a detectives de la Policía de la Ciudad. Según informaron fuentes judiciales, el examen preliminar de la autopsia no arrojó resultados concluyentes sobre la causa de muerte, aunque sí se determinó que la data del fallecimiento sería de entre 48 y 72 horas antes del hallazgo.
“El móvil del crimen no está claro. En principio, el robo estaría descartado porque en el departamento del artista no faltaría nada”, dijo a LA NACION un detective del caso.
Los investigadores continuaron analizando filmaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer quiénes ingresaron o salieron del edificio.
Trayectoria
Nacido en Buenos Aires en 1949, Fazzolari desarrolló una trayectoria que combinó el arte con la economía. En 1969 comenzó a estudiar pintura con Jorge Demirjián y, en 1971, dibujo con Julio Pagano. Su obra fue presentada en numerosas exposiciones individuales y colectivas en Buenos Aires y en ciudades como San Pablo, Valparaíso, Santiago de Chile, Asunción, La Paz, Lima, Montevideo, Cali, Bogotá, Caracas, México DF, Ontario, Los Ángeles, Monterrey, Nueva York, Miami, Berlín y París.
Además de su producción artística, realizó proyectos de renovación urbana y diseñó escenografías para obras de teatro y ópera. En 2002, el Museo Nacional de Bellas Artes exhibió una retrospectiva que reunió dos décadas de trabajo del artista.
Su interés por la cultura china lo llevó a explorar la caligrafía bajo la guía de Zhong Chuanmin, también conocido como Pablo Zhong. A lo largo de su carrera recibió distinciones como el Primer Premio de la Bienal Internacional de Valparaíso (1985), el Premio de la Bienal Latinoamericana de Arte sobre Papel (1986) y el Premio Günther (1989).
En el ámbito empresarial, fue presidente de IATASA durante más de cincuenta años. Desde la compañía lo recordaron como un líder cercano, creativo y respetado. El Museo Nacional de Bellas Artes también expresó su pesar y acompañó a la familia, amigos y allegados, destacando su aporte al arte argentino.