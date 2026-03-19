UPCN cuestionó el boleto docente gratuito y pidió “igualdad” para estatales entrerrianos

Desde UPCN manifestaron su preocupación por la implementación del boleto gratuito para los docentes entrerrianos y reclamaron que el beneficio se extienda a todos los empleados estatales de la provincia. El planteo fue realizado por la dirigente Carina Domínguez, quien sostuvo que la discusión no es sobre el beneficio en sí, sino sobre los criterios de asignación.

“¿Por qué se sigue planteando una desigualdad entre los trabajadores cuando el transporte es un problema real y cotidiano? Muchos compañeros que cumplen tareas esenciales deben caminar 30 o 40 cuadras porque, en ocasiones, no pueden afrontar el costo del traslado”, planteó a Elonce la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez.

Desde UPCN también criticaron la falta de instancias de diálogo; de hecho, indicaron que la medida fue conocida a través de los medios de comunicación y no mediante una negociación formal. “Nunca se dio una discusión con UPCN y nos enteramos de manera sorpresiva que se habilitó este beneficio. Consideramos que no es razonable que, dentro de una misma escuela, algunos trabajadores cuenten con el boleto y otros no tengan la posibilidad de acceder al mismo”, apuntó.

“Por lo tanto, la crítica no apunta tanto al hecho en particular, sino a la diferenciación que se sigue sosteniendo y que ha sido histórica en los gobiernos, al tratar de manera desigual a los empleados públicos en las negociaciones, cuando los problemas son los mismos y afectan a todos por igual. Esto se vuelve aún más crítico si se tiene en cuenta que el transporte es uno de los servicios que más aumentó y que impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores”, fundamentó la dirigente gremial.

Finalmente, Domínguez insistió en el reclamo por mayor transparencia en la comunicación de las decisiones. “Nos preguntamos cuáles son las negociaciones que aún no conocemos y que se están llevando adelante, porque la paritaria docente no prosperó ni se firmó un acuerdo y, sin embargo, se habilitan o se mantienen algunos beneficios que deberían haber sido materia de discusión”.