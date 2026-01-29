La Policía de Entre Ríos incorporó por primera vez mujeres a la patrulla motorizada

La Policía de Entre Ríos concretó la incorporación de las primeras mujeres a la Sección Patrulla Motorizada, en el marco de un proceso de capacitación técnica y táctica destinado a fortalecer las unidades de respuesta rápida. El acto de entrega de certificados se realizó con la presencia del jefe de la fuerza, Claudio González, el subjefe policial y autoridades de las áreas de Operaciones y Seguridad Pública.

Las nuevas integrantes formaron parte de un programa de formación intensiva que comenzó el lunes 26 de enero y fue diseñado por la División 911 y Video-Vigilancia. Durante el curso, el personal recibió instrucción específica en conducción operativa, maniobras de destreza, desplazamientos tácticos y procedimientos de intervención en la vía pública.

Según se informó oficialmente, el objetivo fue dotar a los efectivos de herramientas prácticas para mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias y reforzar la presencia policial en distintos sectores urbanos.

Un hecho inédito en la fuerza

El dato más relevante de la capacitación fue la integración de cuatro agentes femeninas, quienes superaron las exigencias del entrenamiento y quedaron habilitadas para cumplir funciones operativas dentro de la patrulla motorizada. Se trata de la primera vez que mujeres forman parte de esta unidad específica dentro de la Policía de Entre Ríos.

Desde la institución señalaron que la medida se enmarca en un proceso de modernización y profesionalización de la fuerza, priorizando la capacitación y la igualdad de oportunidades en el acceso a roles operativos.

Se trata de la primera vez que mujeres forman parte de esta unidad específica. Foto: PER.

Durante el acto, el jefe policial destacó el avance que representa esta incorporación. “Este paso refuerza el compromiso de la Institución con la igualdad de oportunidades y la especialización constante de nuestros efectivos para brindar una seguridad ciudadana más eficiente y cercana”, expresó González.

Refuerzo para la prevención

La patrulla motorizada cumple tareas de prevención, patrullaje dinámico y respuesta inmediata ante llamados de emergencia, por lo que la ampliación del equipo apunta a optimizar la cobertura territorial.

Con esta incorporación, la Policía de Entre Ríos busca fortalecer su esquema operativo y sumar recursos humanos capacitados para intervenir con mayor rapidez en situaciones que requieran presencia policial inmediata.