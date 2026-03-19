Para la OMS, “Argentina será menos segura” tras su salida del organismo

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el retiro de Argentina de la entidad sanitaria ocasionará que “sea menos segura” y que, si el país “tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS (Organización Panamericana de la Salud)".

"Creo que la retirada de la OMS es en realidad una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo. La seguridad sanitaria, como saben, requiere universalidad, y eso hará que Argentina sea menos segura", señaló en una conferencia de prensa a la que accedió Noticias Argentinas.

Además, manifestó: “Si Argentina tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS. Hemos estado trabajando a través de la OPS y la mayoría de las cosas que hacemos, de hecho, se realizan a través de ellos, con los que estamos alineados en muchos temas".

Por otro lado, el director general de la OMS señaló que se está analizando la membresía de Argentina en las dos organizaciones, a la vez que se supo que, si bien el Gobierno de Javier Milei confirmó el retiro desde el pasado 17 de marzo, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que la desvinculación no será oficial hasta que sea debatida y que, posiblemente, sea votada en la Asamblea General de miembros que se realizará el próximo mes de mayo.

Por su parte, el Gobierno nacional sostuvo que continuará promoviendo acuerdos bilaterales y regionales en materia de salud, con el objetivo de preservar la soberanía en la toma de decisiones.

Se supo que la decisión de abandonar el organismo se había anunciado en febrero de 2025, en un contexto de críticas a las políticas impulsadas durante la pandemia, especialmente en relación con las restricciones sanitarias.

La OMS fue creada en 1948 con el objetivo de coordinar la respuesta internacional ante emergencias sanitarias y promover políticas de salud pública a nivel global.

La salida de Argentina implica un cambio en la estrategia de cooperación internacional en salud, ya que el país dejaría de participar en instancias de coordinación, asistencia técnica y programas financiados por el organismo.

El proceso continuará en los próximos meses, cuando la Asamblea Mundial de la Salud evalúe formalmente la solicitud presentada por el Estado argentino.