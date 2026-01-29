Ingresaron 100 cadetes a la Escuela de Oficiales de la Policía de Entre Ríos

La Policía de Entre Ríos incorporó esta semana a un importante número de aspirantes a sus institutos de formación. Este jueves ingresaron 100 jóvenes a la Escuela de Oficiales "Dr. Salvador Maciá", ubicada en Paraná, quienes comenzaron su proceso de formación para convertirse en futuros cadetes.

La información fue confirmada por el director de Institutos Policiales, Jorge Gajardo, quien explicó a Elonce que se trata de un curso mixto y que esta convocatoria forma parte de la planificación dispuesta por el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.

En ese marco, detalló que el lunes también se produjo el ingreso de 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales “General Francisco Ramírez”, con sede en Rosario del Tala, mientras que este viernes está previsto el ingreso de 180 aspirantes a la Escuela de Agentes “Comisario General Pedro Fernando Ramón Campbell”, ubicada en Villaguay.

Nuevos aspirantes a la fuerza policial (foto Elonce)

“Hay una gran expectativa no sólo para los jóvenes que han elegido voluntariamente ser parte de la Policía de Entre Ríos, sino también para sus familias y para la institución, porque estamos formando a futuros funcionarios públicos”, expresó Gajardo.

Una formación integral

El comisario explicó que la preparación de los futuros policías se basa en tres ejes fundamentales: la formación intelectual, física y moral. “Es una formación integral y progresiva. Comienzan con una fuerte carga teórica y luego avanzan hacia las prácticas”, señaló.

En el caso de la Escuela de Oficiales, la carrera tiene una duración de tres años y está homologada por el Consejo General de Educación. Una vez egresados como oficiales ayudantes, los alumnos pueden continuar su formación universitaria a través de un convenio con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que les permite cursar gratuitamente la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana.

Nuevos aspirantes a la fuerza policial (foto Elonce)

Por su parte, la formación de los agentes de Policía tiene un ciclo lectivo de nueve meses, más un período propedéutico y prácticas profesionalizantes, con una duración total aproximada de 11 meses.

Presencia femenina

Por su parte, la subdirectora de Institutos Policiales, María del Rosario Cornejo, destacó el ingreso de 80 mujeres en Rosario del Tala y remarcó el compromiso que implica esta decisión. “Son mujeres valientes, con rangos etarios variados, algunas muy jóvenes y otras madres, que hicieron un gran sacrificio para forjar su futuro”, manifestó.

Asimismo, explicó que una vez superado el período de adaptación, los aspirantes reciben una beca, cuentan con aportes jubilatorios y obra social, como cualquier funcionario policial en actividad.

Primeros días

El jefe de división de la Escuela de Oficiales, Matías Leiva, indicó que los 100 ingresantes -30 mujeres y 70 varones- comenzaron con actividades teóricas y físicas, además de instancias de adaptación a la vida institucional.

“En estos primeros días conocen la orgánica de la Policía de Entre Ríos y combinan tareas áulicas con entrenamiento físico, adaptando los horarios a las condiciones climáticas”, explicó.

Finalmente, Leiva invitó a los jóvenes entrerrianos a interiorizarse sobre la carrera policial, recordando que las inscripciones suelen abrirse a partir de mayo y que existen sedes en distintas ciudades de la provincia.