Ingresaron 80 aspirantes a la Escuela de Suboficiales de la Policía entrerriana

Ingresaron 80 mujeres a la División Escuela de Suboficiales “General Francisco Ramírez”, con sede en la ciudad de Rosario del Tala, dando inicio a su proceso de formación policial.

26 de Enero de 2026
Aspirantes a la Policía entrerriana
Aspirantes a la Policía entrerriana

Las aspirantes integran la Vigésima Tercera Promoción de Agentes Femeninas para el Cuerpo de Seguridad, comenzando una etapa de capacitación orientada a la formación profesional, la disciplina, el compromiso institucional y la vocación de servicio.

 

Desde la Policía de Entre Ríos se continúa fortaleciendo la formación del personal, promoviendo la incorporación de nuevos recursos humanos preparados para desempeñarse al servicio de la comunidad y contribuir a la seguridad pública en todo el territorio provincial.

Rosario del Tala aspirantes policía de entre ríos
