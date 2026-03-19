Un incendio consumió totalmente un auto en Paraná en la madrugada

Un incendio de un vehículo se registró en la madrugada de este jueves en la ciudad de Paraná y motivó un operativo de emergencia en la zona. El hecho ocurrió en la intersección de calles Taralila y Vieja del Agua, donde un automóvil fue alcanzado por las llamas.

Al lugar acudió una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, tras un aviso que alertaba sobre la situación. Al arribar, los efectivos constataron que el fuego había tomado gran parte del rodado y comenzaba a generar otras complicaciones en el entorno.

En ese contexto, el incendio no solo afectó al vehículo, sino también a un pilar de luz cercano. Esto provocó un compromiso eléctrico en la zona, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad durante la intervención.

Trabajo conjunto para controlar el fuego

De inmediato, los bomberos iniciaron las tareas de sofocación para contener el avance del fuego. Las labores se concentraron en extinguir el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores.

El operativo se llevó adelante en conjunto con Bomberos Zapadores, quienes colaboraron en el control de la situación. La presencia de ambos equipos permitió actuar con rapidez ante el incendio y reducir los riesgos.

Vehículo incendiado en Toma Nueva.

Además del trabajo sobre el vehículo, se procedió a asegurar el área afectada por el daño en el pilar eléctrico. Este factor fue clave para evitar incidentes mayores durante el procedimiento.

Sin heridos ni daños mayores

Tras varios minutos de intervención, el incendio fue completamente extinguido. Según se informó, no se registraron personas heridas ni otras consecuencias de gravedad en el lugar.

El rápido accionar de los equipos de emergencia permitió controlar la situación y resguardar la zona. De esta manera, se evitó que el fuego se extendiera o generara daños adicionales.

Las causas que originaron el incendio del vehículo no fueron informadas oficialmente. El hecho quedó bajo análisis, mientras se evalúan las condiciones en las que se produjo el siniestro.