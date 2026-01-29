Hallaron muerta a la joven argentina que estaba desaparecida en Estados Unidos

Narela Barreto, la joven de 28 años que estaba desaparecida desde el 23 de enero pasado en Los Ángeles fue hallada sin vida, según confirmó su padre.

Vale recordar que la chica, vivía en Estados Unidos desde julio de 2024 y "lo último que se supo es que se habría tomado un taxi y estaba acompañada de una mujer de origen ruso", de acuerdo a lo que contó su prima Violeta este miércoles.

Todavía no se precisó en qué circunstancias ni cómo murió la joven, que primero vivió en Miami y luego se trasladó a Los Ángeles, donde -según su familia- trabajaba como camarera.

Narela residía en Estados Unidos desde julio de 2024. Inicialmente se instaló en Miami y luego se trasladó a Los Ángeles, donde trabajaba como camarera. Su familia la describía como una persona trabajadora que había decidido quedarse en el país para "hacer plata y ayudar a su mamá", según relatos de allegados.

Fue vista por última vez el 23 de enero de 2026 (aunque algunos familiares mencionan el 21 de enero como fecha del último contacto). Según testimonios de su prima Violeta, lo último que se supo es que Narela se habría tomado un taxi acompañada de una mujer de origen ruso. Desde ese momento, su teléfono dejó de responder y no hubo más señales de ella.

La familia inició una desesperada campaña en redes sociales, publicando fotos y datos de contacto, y denunció la falta de respuestas rápidas por parte de las fuerzas policiales estadounidenses. Un familiar viajó a Los Ángeles para colaborar en la búsqueda, y se contactó al consulado argentino, aunque no se reportaron avances significativos hasta el trágico desenlace.