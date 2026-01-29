Joven argentina viajó a Estados Unidos “para hacer plata” y está desaparecida

Narela Barreto tiene 28 años y está desaparecida. Hace menos de dos años viajó a Los Ángeles para ganar dinero y ayuda a su familia. Fue vista por última vez el pasado viernes.
Narela Barreto es una argentina de 28 años que está desaparecida en Los Ángeles. Trabaja como camarera y se mudó sola hace un mes. Es traductora de inglés y aseguran que por el caso "hay un sospechoso".
"Ella viajó para trabajar y ganar más plata para ayudar a su mamá y a sus abuelos, a los que ama profundamente. Pensaba volver pronto, era su idea", dijo Violeta prima hermana de Narela, que está desde el 23 de enero pasado. La joven vive en Estados Unidos desde julio de 2024.
"Lo último que se supo es que se habría tomado un taxi y estaba acompañada de una mujer de origen ruso, pero no tenemos más detalles. Alguien de la familia está viajando a Los Ángeles, que es donde ella estaba viviendo".
En este sentido, aclaró que "se están diciendo cosas de Narela que no están buenas... Mi prima hermana es una mujer que siempre se ganó el mango, desde chiquita".
Violeta y Narela, vivían en el mismo terreno con unos metros de diferencia. "Ella tenía su casa y vivimos y trabajamos juntas en un kiosco que tenía en Monserrat, cerca del Obelisco. Tenía un buen pasar porque además daba clases particulares de inglés y traducía textos".
A su entorno familiar, Narela contó una y otra vez que soñaba con viajar y ganar plata en el exterior "para ayudar a su mamá y a sus abuelos, que ama. Si bien le iba bien, quería superarse y empezó". La bonaerense viajó sola a mediados de 2024. Primero vivió en Miami y luego se trasladó a Los Ángeles, donde trabaja como camarera. "Hasta hace poco compartía un departamento con dos amigas y en el último mes se pudo mudar sola".
En Los Ángeles está Luján Roswell, una amiga de Narela, quien es la que se encarga de repartir flyers con la imagen de la joven.
"¿Dónde estás Nara, amiga? Hay más de cien personas que iniciamos la búsqueda de manera casera. Hicimos la denuncia en la Policía que ya activó la búsqueda y también fuimos al consulado argentino en Los Angeles".
Hay evidente preocupación por el paradero de Narela y los padres y el hermano decidieron no hablar con la prensa. Según dicen, “siempre fue una mina autónoma, independiente, no la paraba nadie... Le encanta viajar, recorrió el país y viajó al exterior, tenía experiencia".
Si bien no tiene una relación formal, tanto Violeta, su prima, como Luján, su amiga de Los Ángeles, hablan de "un vínculo con un chico colombiano que iba y venía". La amiga remarcó: "Hay un sospechoso", le dijo a Clarín. "No puedo hablar más, se está investigando".
Violeta, la prima, amplió: "Algo me contaba Narela y me decía que peleaban seguido, que andaban distanciados. Dicen que es el sospechoso, pero no sé. Nare es muy enamoradiza y se me hace que ese hombre mucho no la quiere... No le gusta que ella sea libre, porque a Nare le gusta estar con sus amigas, estar cerca de su familia, estaba siempre arregladita... Hasta donde yo sé, la policía de Los Ángeles ya tiene los datos del colombiano".
Enfatiza la prima que no es un novio formal, "sólo andaban. Hace poco le pregunté y me dijo que estaban peleados y que ya no se hablaban. Yo creo que no está para una relación formal. Ella repite un concepto que la pintaba de cuerpo entero: 'no puedo distraerme con relaciones, ahora es un tiempo de siembra y cosecha'. Cuando se enfoca en algo, nada la distrae. Tampoco ella me comentó nada respecto de nadie que la molestara o sobre alguna situación que le diera miedo".
Violeta hablaba constantemente con su prima hermana. "Ella desapareció el viernes pasado, bueno, el jueves nos cruzamos mensajes, se la escuchaba bien, de hecho me reclamaba un poco porque no le había respondido su último mensaje, pero todo bien. Además, Nare es una chica muy familiar y tenemos un chat grupal en el que ella siempre dice presente. Nunca pasaba un día sin escribir algo o mandar alguna imagen...".
Presa de los nervios y de algún pensamiento traicionero, Violeta se quiebra pero sigue adelante: "Aunque viajara, siempre daba señales de vida, por eso estamos muy preocupados, porque ella nunca dejó de estar en comunicación, es una chica muy apegada a su mamá, especialmente. Ahora es importante que alguien de la familia se contacte con la policía y la gente del consulado para poder entrar al departamento y ver las cámaras".
Violeta defiende a su prima a capa y espada. "Siempre estuvo en regla, tiene todos los papeles en orden y una visa de trabajo. Si bien es joven, no se mete en problemas ni se rodea de gente equivocada. Lo suyo siempre fue el laburo. Es una chica como se la ve en las fotos, hermosa, tímida, humilde y criada en un barrio, bien de abajo".