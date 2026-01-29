 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Controlaron un incendio de una vivienda en Paraná tras un operativo conjunto de bomberos

29 de Enero de 2026
Incendio en Paraná.
Incendio en Paraná. Foto: Bomberos Voluntarios.

El foco ígneo se registró en una casa ubicada en la zona de calles Libertad y Perete. Trabajaron Bomberos Voluntarios y Zapadores, quienes lograron sofocar las llamas y asegurar el sector sin que se extendiera a propiedades linderas.

Un incendio de una vivienda generó preocupación este jueves en la ciudad de Paraná y motivó la intervención del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, que trabajó de manera conjunta con Bomberos Zapadores para controlar la situación y evitar que el fuego se propagara.

 

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la intersección de calles Libertad y Perete. Tras recibir el alerta, una dotación se desplazó rápidamente hacia el lugar y comenzó las tareas de extinción del foco ígneo.

 

 

Trabajo coordinado

 

Al arribar, los efectivos constataron la presencia de llamas en el interior de la vivienda y avanzaron con maniobras de ataque directo al fuego. Con apoyo de Bomberos Zapadores, lograron sofocar el incendio y controlar el área afectada.

 

Una vez dominado el foco, continuaron con tareas de enfriamiento para evitar posibles reinicios y garantizar que no quedaran puntos calientes dentro de la estructura.

 

Incendio en Paraná. Foto: Bomberos Voluntarios.

 

Sector asegurado

 

Finalizadas las labores, el personal procedió a asegurar el lugar y verificar que no existieran riesgos para los vecinos ni para las construcciones linderas. La intervención permitió llevar tranquilidad a los habitantes de la zona.

 

 

Hasta el momento no se informaron personas heridas y se investigan las causas que originaron el incendio de una vivienda.

