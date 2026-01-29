Controlaron un incendio de una vivienda en Paraná tras un operativo conjunto de bomberos

Un incendio de una vivienda generó preocupación este jueves en la ciudad de Paraná y motivó la intervención del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, que trabajó de manera conjunta con Bomberos Zapadores para controlar la situación y evitar que el fuego se propagara.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la intersección de calles Libertad y Perete. Tras recibir el alerta, una dotación se desplazó rápidamente hacia el lugar y comenzó las tareas de extinción del foco ígneo.

Trabajo coordinado

Al arribar, los efectivos constataron la presencia de llamas en el interior de la vivienda y avanzaron con maniobras de ataque directo al fuego. Con apoyo de Bomberos Zapadores, lograron sofocar el incendio y controlar el área afectada.

Una vez dominado el foco, continuaron con tareas de enfriamiento para evitar posibles reinicios y garantizar que no quedaran puntos calientes dentro de la estructura.

Incendio en Paraná. Foto: Bomberos Voluntarios.

Sector asegurado

Finalizadas las labores, el personal procedió a asegurar el lugar y verificar que no existieran riesgos para los vecinos ni para las construcciones linderas. La intervención permitió llevar tranquilidad a los habitantes de la zona.

Hasta el momento no se informaron personas heridas y se investigan las causas que originaron el incendio de una vivienda.