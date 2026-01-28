Una casilla municipal ardió en llamas en Parque Varisco y se investiga si fue intencional

Un incendio en una casilla municipal situada sobre el bulevar de las Palmeras, dentro del Parque Varisco de la capital entrerriana, demandó la intervención de Bomberos Zapadores y Voluntarios; las llamas afectaron la cabaña de madera que antiguamente funcionaba como oficinas de Tránsito dependientes de la Municipalidad de Paraná.

Tras sofocar las llamas, se iniciaron las pericias correspondientes para determinar el origen del siniestro. Luego de controlar el fuego y asegurar la zona, los bomberos iniciaron las tareas de investigación técnica en la estructura afectada.

(foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

Según informaron de manera preliminar, se manejan dos posibles hipótesis sobre cómo se habría iniciado el incendio. La primera indica que algún elemento encendido podría haber sido arrojado sobre el techo y que, al ingresar por un desagüe interno, habría provocado el fuego entre el techo y el cielorraso de la casilla.

La segunda hipótesis surgió en la etapa final del peritaje, cuando se detectó un panal de abejas quemado y desarmado en el sector donde se habría originado el incendio. Esta situación también es analizada por los peritos como un posible desencadenante del fuego.

(foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, por el momento, no se pudo establecer con claridad si el incendio fue intencional o accidental, por lo que la investigación continúa abierta a fin de determinar las causas concretas del hecho.

En el lugar se hizo presente el encargado de la seguridad municipal, Alejandro Hillairet, quien tomó conocimiento de lo ocurrido y acompañó las actuaciones realizadas por los Bomberos Zapadores.

Más noticias