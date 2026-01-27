Una camioneta con seis ocupantes chocó con un camión en Rafaela: el conductor de la pick-up quedó atrapado

El conductor de la camioneta quedó atrapado dentro del habitáculo y tuvo que ser rescatado.

Un grave choque se registró este martes por la tarde en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, a aproximadamente medio kilómetro de la intersección entre la variante de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 70. El accidente involucró a una camioneta pick-up y a un camión con semirremolque. Las causas de la colisión aún son materia de investigación.

El impacto se produjo alrededor de las 17, cuando la camioneta circulaba en sentido sur-norte y el camión lo hacía desde el oeste. En el vehículo de menor porte viajaban seis personas, entre ellas dos menores de edad: un niño de 11 años y un bebé de tres meses, informó Aire.

Como consecuencia del choque, la camioneta quedó con severos daños materiales, lo que evidenció la violencia del impacto entre ambos rodados.

Rescate del conductor y traslado de heridos

Tras el accidente, cinco de los ocupantes de la camioneta lograron salir del vehículo antes de la llegada de los servicios de emergencia. Sin embargo, el conductor quedó atrapado dentro del habitáculo y debió ser rescatado por los Bomberos Zapadores.

Para poder retirarlo del vehículo, se utilizó una tabla espinal con el objetivo de inmovilizarlo correctamente, tarea que contó con la colaboración del personal del SIES 107. Además, otro adulto y una de las menores fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica, debido a las lesiones sufridas.

Durante el operativo, y como medida preventiva, se procedió a cortar el suministro eléctrico de la camioneta involucrada en el siniestro.

Importante operativo y tránsito normalizado

En el lugar del hecho trabajaron Bomberos Zapadores, efectivos de Gendarmería Nacional y personal de la Guardia Provincial, quienes realizaron tareas de asistencia, prevención y control de la zona.

A pesar del despliegue de los equipos de emergencia, el tránsito no se vio interrumpido. El conductor del camión resultó ileso y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Las autoridades continúan con las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.