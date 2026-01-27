Un auto fue consumido por las llamas cuando transitaba por Ruta Nacional 14

Un automóvil Peugeot 3008 fue consumido por las llamas de un voraz incendio; ocurrió durante la madrugada de este martes en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 40, en jurisdicción del puesto de Control Vial Gualeguaychú. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El vehículo era conducido por un hombre de 68 años, domiciliado en la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires, quien viajaba acompañado por un joven de 24 años, con el mismo domicilio. Ambos lograron descender del rodado por sus propios medios y resultaron ilesos.

De acuerdo al testimonio del conductor, el siniestro se inició luego de que advirtiera la salida de humo desde el tablero del automóvil. Al detenerse en la banquina y descender del vehículo, el fuego se propagó rápidamente, consumiendo por completo el rodado y alcanzando también los pastizales lindantes.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos, personal policial de la Comisaría Séptima, efectivos del Comando Radioeléctrico y uniformados del puesto de Control Vial Gualeguaychú. Como consecuencia del operativo, el tránsito permaneció asistido en un carril de la autovía durante un breve lapso, hasta que la situación fue controlada.

