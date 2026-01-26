Se incendió un auto en una ruta entrerriana y la conductora salió ilesa

Un auto fue consumido por las llamas de un voraz incendio, este lunes alrededor de las 12 en la Ruta Provincial 16, a la altura del kilómetro 58, en jurisdicción del Puesto de Control Vial Gualeguaychú. El siniestro no dejó personas lesionadas, aunque el vehículo resultó completamente destruido por el fuego.

Según se informó desde la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, el alerta fue recibido a través de un llamado del Comando Radioeléctrico de Gualeguaychú, que daba cuenta del incendio de un automóvil en la mencionada traza.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo involucrado era un Renault Kwid, conducido por una mujer de 76 años, con domicilio en la localidad de Larroque.

Auto incendiado en Ruta Provincial 16 (foto Policía de Entre Ríos)

De acuerdo al relato de la conductora, mientras circulaba divisó humo que salía del sector del motor, por lo que decidió detener la marcha y descender del vehículo en la banquina. Instantes después, el automóvil se incendió por completo y las llamas alcanzaron también los pastizales lindantes a la ruta.

Afortunadamente, la mujer logró salir por sus propios medios antes de que el fuego se propagara y no presentó lesiones. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de la Comisaría Séptima y efectivos de Gendarmería Nacional, quienes asistieron el tránsito de manera preventiva durante las tareas de extinción y control del foco ígneo.

El tránsito fue asistido brevemente mientras se desarrollaban los trabajos y luego se normalizó la circulación.

Más noticias