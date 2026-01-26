 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Ocurrió sobre Autovía Ruta 14

Utilitario aplastó un tambor de resina que se había desprendido de un camión

Un siniestro vial se registró durante la madrugada del lunes en la Autovía Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 6, en jurisdicción de Ceibas. Un tambor con resina cayó sobre la calzada y fue impactado por otro vehículo. No hubo personas lesionadas.

26 de Enero de 2026
Accidente sobre Autovía Ruta Nacional 14
Accidente sobre Autovía Ruta Nacional 14

Un siniestro vial ocurrió en la madrugada de este lunes, alrededor de las 2.05, en la Autovía Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 6, en sentido Entre Ríos–Buenos Aires, en jurisdicción de Ceibas.

Según el informe de los Bomberos Voluntarios de Ceibas, un camión Renault, conducido por un hombre domiciliado en Gualeguaychú, perdió un tambor que contenía resina, el cual quedó sobre la calzada, específicamente en la mano rápida de circulación.

 

Momentos después, el objeto fue embestido por un utilitario Peugeot Partner, conducido por un ciudadano con domicilio en la provincia de Buenos Aires. A raíz del impacto, el vehículo registró daños materiales, aunque su conductor no presentó lesiones.

Ante la situación y el importante caudal de tránsito en la zona, una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas se hizo presente en el lugar, el personal procedió a retirar el tambor de la calzada y lo desplazó hacia la banquina para evitar nuevos incidentes.

 

Posteriormente, se solicitó auxilio mecánico para remover el vehículo involucrado y trasladarlo a un sitio seguro.

En el lugar trabajaron de manera coordinada efectivos de la Policía de Ceibas, Policía de Islas y personal de Gendarmería Vial del Puesto Ceibas.

Temas:

Ruta Nacional 14 siniestro vial daños materiales
