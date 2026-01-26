 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Intentó escapar de un control policial mientras cargaba combustible y fue detenido

El hecho ocurrió durante la madrugada en una estación de servicio de Chajarí. Al advertir la presencia policial, un motociclista intentó huir con la manguera del surtidor colocada y fue reducido.

26 de Enero de 2026
Un insólito procedimiento policial se registró durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Chajarí, cuando un hombre intentó darse a la fuga al advertir la presencia de efectivos mientras cargaba combustible en una estación de servicio.

 

El hecho ocurrió en la estación ubicada en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Moreno, donde personal de la Comisaría N° 1 realizaba tareas de prevención. Al arribar al lugar, los uniformados observaron a un motociclista que se desplazaba en un rodado con escape libre, sin dominio colocado y armado con partes de distintas motocicletas.

 

Según se informó, el hombre se encontraba cargando combustible cuando advirtió la llegada del móvil policial. En ese momento, encendió la motocicleta e intentó huir del lugar con la manguera del surtidor aún colocada en el tanque de nafta.

 

La maniobra fue rápidamente advertida por los efectivos, quienes lograron interceptarlo a pocos metros e identificarlo en el lugar. Tras el procedimiento, el motociclista fue detenido por el delito de resistencia a la autoridad.

 

