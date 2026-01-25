Conductora paranaense volcó su auto sobre Ruta 12, a la altura de Colonia Rivadavia

Como consecuencia del siniestro, la mujer de 63 años y oriunda de Paraná, fue trasladada al hospital José María Miranda de Cerrito, donde se constató que no tenía lesiones de gravedad solo golpes leves.
Por formas y circunstancias que se tratan de establecer, la conductora de un automóvil Toyota Yaris perdió el control del vehículo y termino volcando quedando en la banquina; el accidente se registró pasadas las 15:30 horas de este domingo sobre el kilómetro 480 de la Ruta Nacional 12, a la altura de Colonia Rivadavia (departamento Paraná).
