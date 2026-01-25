Conductora paranaense volcó su auto sobre Ruta 12, a la altura de Colonia Rivadavia

Por formas y circunstancias que se tratan de establecer, la conductora de un automóvil Toyota Yaris perdió el control del vehículo y termino volcando quedando en la banquina; el accidente se registró pasadas las 15:30 horas de este domingo sobre el kilómetro 480 de la Ruta Nacional 12, a la altura de Colonia Rivadavia (departamento Paraná).

Como consecuencia del siniestro, la mujer de 63 años y oriunda de Paraná, fue trasladada al hospital José María Miranda de Cerrito, donde se constató que no tenía lesiones de gravedad solo golpes leves.

Vuelco sobre Ruta 12 (foto Policía de Entre Ríos)

