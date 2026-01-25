 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento Paraná

Conductora paranaense volcó su auto sobre Ruta 12, a la altura de Colonia Rivadavia

Como consecuencia del siniestro, la mujer de 63 años y oriunda de Paraná, fue trasladada al hospital José María Miranda de Cerrito, donde se constató que no tenía lesiones de gravedad solo golpes leves.

25 de Enero de 2026
Vuelco sobre Ruta 12
Vuelco sobre Ruta 12 Foto: Policía de Entre Ríos

Por formas y circunstancias que se tratan de establecer, la conductora de un automóvil Toyota Yaris perdió el control del vehículo y termino volcando quedando en la banquina; el accidente se registró pasadas las 15:30 horas de este domingo sobre el kilómetro 480 de la Ruta Nacional 12, a la altura de Colonia Rivadavia (departamento Paraná).

 

Vuelco sobre Ruta 12 (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Vuelco sobre Ruta 12 (foto Policía de Entre Ríos)

 

Temas:

Ruta Nacional 12 vuelco sobre ruta 12
