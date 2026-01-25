 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Victoria

Detuvieron a una mujer acusada de herir con un cuchillo a su pareja

Un hombre de 35 años denunció haber sido agredido por su pareja en el interior de su domicilio; la mujer fue detenida por disposición del fiscal, mientras que la víctima sufrió lesiones leves.

25 de Enero de 2026
Jefatura Departamental Victoria

Una mujer fue detenida este domingo acusada de haber provocado lesiones con un cuchillo a su pareja, en un episodio de violencia familiar ocurrido en una vivienda del Cuarto Cuartel de la ciudad de Victoria.

 

Según se informó, alrededor de las 6.30, personal policial tomó intervención tras un llamado al 911, en el que un hombre de 35 años solicitó presencia policial urgente al manifestar que estaba siendo agredido por su pareja dentro de su domicilio.

 

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que, luego de una discusión, la mujer habría atacado al hombre con un arma blanca, provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo. Ante esta situación, se dio inmediato aviso al fiscal en turno, quien dispuso la detención de la femenina.

Detenida en Victoria (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenida en Victoria (foto Policía de Entre Ríos)

La mujer fue trasladada y alojada en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, donde quedó a disposición de la Magistratura interviniente, mientras avanza la investigación del hecho.

 

En cuanto a la víctima, fue examinada por el médico policial en turno, quien determinó que presentaba lesiones de carácter leve, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de mayor complejidad.

 

Temas:

Victoria violencia familiar arma blanca mujer detenida
