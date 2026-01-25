 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En Paraná

Una pareja robó un celular a un hombre y huyó en motocicleta

Un hombre fue asaltado por una pareja que le sustrajo el teléfono y escapó en motocicleta en barrio Belgrano de Paraná. Tras la denuncia, la Policía logró localizar a los sospechosos, recuperar el dispositivo y ponerlos a disposición de la Justicia.

25 de Enero de 2026
Un hombre fue víctima del robo de su teléfono celular ayer por la tarde en el Barrio Belgrano, cuando fue abordado por un hombre y una mujer mientras transitaba por la calle Pronunciamiento. Tras sustraerle el dispositivo, los autores escaparon rápidamente a bordo de una motocicleta.

 

Luego de lo ocurrido, el damnificado realizó la denuncia y aportó a la Policía las características físicas de los sospechosos y del rodado utilizado para huir, lo que permitió iniciar un operativo de búsqueda en la zona.

 

 

Como resultado del rastrillaje, el personal policial logró identificar y demorar a los sospechosos en la intersección de las calles División de Los Andes y Provincias Unidas. Durante la intervención, se constató que la mujer tenía en su poder el teléfono celular sustraído, el cual fue recuperado en el lugar.

 

Intervención judicial

El fiscal interviniente fue informado de la situación y dispuso la detención de ambos individuos, además del secuestro de la motocicleta utilizada para cometer el hecho. Asimismo, se indicó que el celular recuperado será devuelto a su propietario.

 

Más noticias

 

Temas:

Paraná Belgrano celular
