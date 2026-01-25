 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En Chajarí

Chocaron una camioneta y una moto: ambos conductores estaban alcoholizados

El choque ocurrió el sábado por la noche en una esquina de Chajarí. Dos personas que se trasladaban en la motocicleta fueron hospitalizadas y uno de ellos sufrió lesiones de carácter grave.

25 de Enero de 2026
Un siniestro vial con consecuencias graves se registró pasadas las 20.30 horas de este sábado en la intersección de avenida 25 de Mayo y Güemes, en la ciudad de Chajarí. Por causas que se investigaron, colisionaron una motocicleta y una camioneta, y ambos conductores dieron positivo en los controles de alcoholemia.

 

Según se informó, en el lugar chocaron una motocicleta marca Mondial, conducida por un hombre de 50 años que iba acompañado por su hijo de 23, y una camioneta marca Isuzu, al mando de un hombre de 46 años. La moto circulaba por avenida 25 de Mayo en sentido noroeste a sudeste, mientras que la camioneta lo hacía por calle Güemes en sentido noreste a suroeste.

 

Personas heridas y traslado

Como consecuencia del impacto, los ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al Hospital Santa Rosa. El médico policial informó que el conductor de la moto sufrió fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda, lesiones que fueron consideradas de carácter grave. En tanto, su hijo presentó lesiones leves, informó Tal Cual Chajarí

 

Intervención judicial

En el lugar del hecho se realizaron los correspondientes controles de alcoholemia, los cuales arrojaron resultado positivo tanto para el conductor de la motocicleta como para el de la camioneta. Ante esta situación, el fiscal de turno dispuso el secuestro de ambos rodados y la realización de las actuaciones de rigor para avanzar con la investigación del hecho.

 

