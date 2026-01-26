“Es mala leche”: Sabrina Rojas respondió con dureza a Flor de la V

El nombre de Sabrina Rojas volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de un fuerte descargo televisivo en el que apuntó contra Flor de la V por la manera en que se abordó una información vinculada a su vida personal. La actriz y conductora cuestionó el enfoque de un informe difundido en un ciclo de espectáculos y aseguró que se instaló una versión que, según afirmó, no se correspondía con lo ocurrido.

El cruce se conoció durante su participación en SQP (América TV), donde decidió responder públicamente tras la circulación de un fragmento de archivo que sugería que había lanzado un insulto contra Laurita Fernández. Visiblemente molesta, sostuvo que el tema fue presentado de manera tendenciosa.

El origen de la polémica

El conflicto comenzó cuando en el programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve) se recordó un supuesto comentario suyo sobre el historial sentimental de Fernández. A partir de ese material, se instaló la idea de que la mendocina habría estado a punto de utilizar una descalificación.

Frente a esa interpretación, Sabrina Rojas relató que intentó comunicarse con la producción para aclarar lo sucedido, pero consideró que su versión no fue tenida en cuenta. “Intenté explicar lo que no pasó y aun así insistieron con esa lectura”, expresó al aire.

Sabrina Rojas y Flor de la V. Foto: Archivo.

Durante el descargo fue más directa con su postura y señaló: “No creo que sea poco profesional, es mala leche”, en referencia a cómo se sostuvo el tema en pantalla.

Cuestionamientos al tratamiento mediático

La conductora también puso el foco en la lógica televisiva. Según planteó, su aclaración no resultaba funcional al formato del programa. “No les convenía mi explicación, porque necesitaban hacer un tema”, afirmó.

Para la artista, la situación superó un simple malentendido y expuso una falta de códigos dentro del ambiente. En ese sentido, remarcó que le molestó que se diera por cierta una frase que, según insiste, nunca pronunció.