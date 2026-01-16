Maxi López contó qué habló con Flor de la V luego de la polémica por sus declaraciones

El exfutbolista Maxi López habló este viernes sobre la controversia que despertó una expresión suya en televisión y confirmó que mantuvo un intercambio con Flor de la V. Según explicó, todo derivó de un recorte viralizado en redes sociales y afirmó que no tuvo intención de polemizar.

Aclaración y disculpas tras el comentario

En diálogo con Intrusos (América), Maxi López reconoció que lo sucedido lo llevó a comunicarse directamente con la conductora. “No había ánimos de polémica”, dijo al ser consultado por el origen del episodio. También sostuvo que tomó la iniciativa de hablar con ella: “Esta mañana hablé con Flor y le expliqué”.

El exdelantero admitió que el clip que circuló en redes fue interpretado de una manera distinta a su intención original. “Me está pasando que muchas cosas las tiran afuera del contexto y no es lo que yo quiero compartir”, señaló.

Maxi López reconoció que lo sucedido lo llevó a comunicarse directamente con la conductora. Foto: Youtube.

Sin profundizar en los detalles, López comentó que la charla fue directa y sirvió para cerrar el asunto. “Lo importante es que hablamos, me deja tranquilo que ella esté tranquila”, expresó. Aunque no fue una llamada telefónica, destacó que el ida y vuelta mediante mensajes permitió dejar en claro que el conflicto estaba superado.

Un aprendizaje en televisión y redes

Consultado sobre su participación en formatos en vivo, Maxi López comentó que aún transita una etapa de adaptación. “Estoy empezando en esto y la verdad que si a veces me equivoco, pido perdón”, dijo. También subrayó que no busca faltar el respeto ni generar tensiones con invitados o colegas: “Para mí es fundamental ser educado”.

Acerca del recorte que se viralizó en redes, sostuvo que era “un clip editado” y que su frase había sido extraída del contexto del programa completo. Aun así, consideró que fue importante asistir al diálogo con Flor de la V para evitar malentendidos.