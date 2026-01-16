Maxi López contó qué habló con Flor de la V luego de la polémica por sus declaraciones

Tras el revuelo generado por una frase dicha en televisión, el exjugador explicó que decidió comunicarse con la conductora para aclarar el sentido de sus declaraciones. El exmarido de Wanda Nara aseguró que no buscó generar conflicto.
El exfutbolista Maxi López habló este viernes sobre la controversia que despertó una expresión suya en televisión y confirmó que mantuvo un intercambio con Flor de la V. Según explicó, todo derivó de un recorte viralizado en redes sociales y afirmó que no tuvo intención de polemizar.
Aclaración y disculpas tras el comentario
En diálogo con Intrusos (América), Maxi López reconoció que lo sucedido lo llevó a comunicarse directamente con la conductora. “No había ánimos de polémica”, dijo al ser consultado por el origen del episodio. También sostuvo que tomó la iniciativa de hablar con ella: “Esta mañana hablé con Flor y le expliqué”.
El exdelantero admitió que el clip que circuló en redes fue interpretado de una manera distinta a su intención original. “Me está pasando que muchas cosas las tiran afuera del contexto y no es lo que yo quiero compartir”, señaló.
Sin profundizar en los detalles, López comentó que la charla fue directa y sirvió para cerrar el asunto. “Lo importante es que hablamos, me deja tranquilo que ella esté tranquila”, expresó. Aunque no fue una llamada telefónica, destacó que el ida y vuelta mediante mensajes permitió dejar en claro que el conflicto estaba superado.
Un aprendizaje en televisión y redes
Consultado sobre su participación en formatos en vivo, Maxi López comentó que aún transita una etapa de adaptación. “Estoy empezando en esto y la verdad que si a veces me equivoco, pido perdón”, dijo. También subrayó que no busca faltar el respeto ni generar tensiones con invitados o colegas: “Para mí es fundamental ser educado”.
Acerca del recorte que se viralizó en redes, sostuvo que era “un clip editado” y que su frase había sido extraída del contexto del programa completo. Aun así, consideró que fue importante asistir al diálogo con Flor de la V para evitar malentendidos.