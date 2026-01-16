Maxi López quedó envuelto en una polémico por dichos sobre Flor de la V

El ex futbolista había hecho un comentario sobre Flor de la V que fue tildado de “transfóbico” y generó polémica.
La conductora Flor de la V se refirió al comentario que Maxi López realizó en un streaming, donde la nombró como “el hombre que besaría” y, lejos de mostrarse afectada, mencionó que, para ella, el futbolista “no tuvo mala intención”.
El jueves, el ex futbolista y participante de MasterChef estuvo en boca de todos al lanzar un comentario que fue tildado como “transfóbico”, generando incluso el rechazo de los demás participantes del streaming Olga.
Flor de la V aprovechó el inicio de su programa Los Profesionales de siempre para referirse a la reciente polémica en la que se vio involucrada: “Todo el mundo me escribió y me decía: ‘los dichos transfóbicos’. Para mí no tuvo mala intención, yo lo veo con cero mala intención".
De todas formas, celebró que el desafortunado comentario no haya pasado por alto en la sociedad: "Lo importante de esto es que a mucha gente no le cayó bien y les llama la atención”.
Aunque, luego buscó desligar de la culpa al ex futbolista: "No me parece para tanto, entiendo que los medios lo levantaron, no sé si porque no hay noticias. Comparado con lo que me han dicho, en este caso…lo interesante es que todos reaccionaron, hay algo que tácitamente que ya se instaló que hay cosas que no”.
Por último, agradeció el apoyo masivo que recibió en redes: “Me provoca pena por eso, que vulnera a un colectivo que está vulnerado. Hay chicas que la pasan mal, que sufren victimización, que no tienen acceso a nada, esas la pasan mal”.
El comentario del ex de Wanda Nara
El ex futbolista Maxi López volvió a centrarse en el ojo de la polémica tras un desafortunado comentario que generó revuelo en redes sociales. Las redes lo “cancelaron” cuando nombró a Flor “de la Vega” como el “hombre que besaría”.
López se encuentra en Mar del Plata como parte de la programación de verano de Olga.
El polémico intercambio comenzó cuando Nati Jota le preguntó a la mesa “a qué tipo de hombre besarían”. La consulta dejó pensando al ex futbolista, mientras que el resto de los participantes debatía entre ellos.
“No sería solo masculino, tendría que ser… A Florencia de la Vega, por ejemplo”, lanzó López, dejando a sus compañeros con la palabra en la boca.
Inmediatamente, Nati Jota le puso un freno a la situación: “¡No Maxi, no era por ahí!”. Además, aclaró la información errónea: “No es De la Vega, y es una mujer, Florencia de la V”.
“¿Y pero cómo se llama?”, insistió el participante de MasterChef. “¡Florencia de la V! ¡Pero es una mujer!”, siguió Jota, quien buscó cerrar con el tema.