Por contrato, Wanda Nara debe cuidar las formas: cómo es la cláusula de buena conducta

Wanda Nara atraviesa un momento tan decisivo como delicado en su carrera televisiva. Al frente de MasterChef Celebrity por Telefe, la empresaria y conductora quedó envuelta en una nueva polémica que pone el foco en una cláusula clave de su contrato con el canal, la cual le exige cumplir estrictas normas vinculadas a su comportamiento y a su imagen pública.

Guido Záffora reveló en DDM el acuerdo que Wanda firmó con Telefe incluye la cláusula 6.7, donde se establece que la conductora debe preservar una reputación acorde a los valores y principios del canal. El texto hace especial hincapié en la necesidad de mantener conductas éticas, respetuosas y profesionales, tanto frente al público como en el trato con colegas y colaboradores.

La propia Wanda habría manifestado su preocupación por este punto contractual. “Los años de contrato que tengo…”, habría comentado, dejando entrever que es consciente de que cualquier traspié podría comprometer su continuidad en la pantalla de Telefe, sobre todo en un contexto atravesado por escándalos personales y mediáticos.

La cláusula es explícita: la conductora debe evitar cualquier situación que pueda dañar la imagen del canal de las pelotas. En un escenario donde Wanda suele ocupar el centro de la escena por conflictos sentimentales, declaraciones provocadoras y cruces públicos, esta exigencia se vuelve un desafío constante.

Según indica la agencia NA, Záffora leyó al aire parte del documento, que señala que “la conductora se compromete a mantener una imagen y reputación que refleje los valores y principios de los programas, streams y ficciones del canal, promoviendo un ambiente positivo y profesional hacia el público y todas las personas vinculadas a las producciones”.

Así, Wanda Nara se ve obligada a medir cada paso de su vida pública -e incluso privada- para no incumplir con el contrato y seguir siendo una de las figuras más fuertes de Telefe. Sin embargo, su vínculo con Martín Migueles, investigado por la Justicia y protagonista de recientes polémicas, sumado a sus mensajes provocadores en redes sociales, la mantienen en el centro de la controversia y bajo una lupa cada vez más estricta.