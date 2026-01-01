Maxi López y Daniela Christiansson se convierten en padres por segunda vez: Lando llega para agrandar la familia

Maxi López y su esposa Daniela Christiansson dieron la bienvenida a su segundo hijo, Lando, quien nació el 31 de diciembre de 2025 en Ginebra, Suiza.
Maxi López y Daniela Christiansson iniciaron el 2026 con una gran alegría al convertirse en padres por segunda vez. El 31 de diciembre de 2025, en la ciudad de Ginebra, Suiza, nació Lando López, quien se sumó a la familia del exfutbolista de River Plate y la modelo sueca.
En sus redes sociales, Maxi fue el primero en anunciar la feliz noticia, compartiendo una tierna foto de él sosteniendo a su bebé en brazos, con un mensaje de gratitud y emoción: “31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo ¡Muy feliz año para todos!”.
La llegada de Lando no solo fue motivo de celebración para los padres, sino también para el resto de la familia. La exesposa de Maxi López, Wanda Nara, fue una de las primeras en felicitar a la nueva familia, expresando su alegría en las redes sociales: “Bienvenido a la familia Lando. Tus hermanitos te esperan en Argentina”. Además, una gran cantidad de figuras del espectáculo se sumaron a los mensajes de cariño, entre ellas Marley, Leandro Leunis, Claudia Villafañe, Grego Rossello y Alex Caniggia.
Un feliz comienzo de año para Maxi y Daniela
Ante la avalancha de felicitaciones, Maxi López aprovechó para dejar un mensaje en sus historias de Instagram, donde explicó que se tomaría un descanso de las redes sociales para estar junto a su familia. “¡Hola a todos! Por la llegada de Lando en los próximos días voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso voy a estar un poco alejado de las redes y los dejo en manos de mi equipo de redes", comentó, agradecido por el apoyo recibido. Maxi también aprovechó la ocasión para agradecer a sus seguidores por las propuestas laborales que recibió recientemente, las cuales lo hicieron pensar en la posibilidad de regresar a Argentina pronto, consignó La Nación.
Por su parte, Daniela Christiansson también compartió su emoción por el nacimiento de su hijo. En una serie de fotos publicadas en Instagram, la modelo mostró el momento en que sostuvo a Lando por primera vez en brazos, la felicidad de Maxi al verlo, la presentación de Lando a su hermanita mayor Elle, y una foto familiar que capturó a los cuatro integrantes de la familia. Con su publicación, Daniela expresó: “No podría estar más agradecida por esta manera de terminar y comenzar el año. Bienvenido al mundo pequeño príncipe Lando. 31.12.2025 ¡Y feliz año nuevo a todos ustedes!”.