Desde Punta del Este, Graciela Alfano aseguró: “Transmito ganas de vivir”

Desde Punta del Este, la actriz reflexionó sobre su presente, la fe y el proceso personal que atravesó en el último tiempo. Además, habló de su vitalidad, el aprendizaje y la importancia de vivir el ahora.
Graciela Alfano compartió una mirada íntima sobre su presente personal y profesional durante una entrevista realizada en Punta del Este, donde transitó el verano entre la playa, actividades sociales y momentos de descanso. En ese marco, explicó que eligió atravesar esta etapa sin planificaciones estrictas, confiando en la vida y en las oportunidades que se presentan.
“Yo no planifico nada porque sé que el universo me apoya y voy viendo las posibilidades que me ofrece la vida”, expresó la actriz, al destacar que su forma de encarar cada momento se basa en la aceptación, la adaptación y una actitud positiva frente a lo inesperado.
Aceptación, fe y aprendizaje
A lo largo de la charla, Alfano remarcó que su filosofía se apoya en vivir el presente y aprender de cada experiencia. “Muchas veces uno planifica una cosa y sale otra. Si te quedás aferrado a lo que pensaste, te perdés mejores opciones”, sostuvo.
En ese sentido, citó una frase de Viktor Frankl que marcó su mirada sobre la vida y afirmó que incluso las situaciones difíciles dejan enseñanzas. “Las cosas negativas también traen un aprendizaje. Cuanto antes aprendés, más rápido se pasa”, señaló.
El trabajo personal y nuevos proyectos
Al referirse a su presente laboral, Alfano contó que durante el último año recibió numerosas propuestas, pero decidió priorizar un proceso personal. “Tenía un proceso interno que necesitaba resolver y pude darme ese tiempo”, explicó, y subrayó que el trabajo representa dignidad y crecimiento personal.
La actriz detalló que realizó un curso de coaching enfocado en la comunicación y el autoconocimiento, y aseguró que este año tiene ganas de volver a trabajar. “Me estoy preparando física y emocionalmente para lo que va a venir. Sé que va a ser algo fabuloso”, afirmó.
Espiritualidad, cuerpo y empoderamiento
Durante la entrevista, Alfano también se refirió a su visión sobre la espiritualidad y la fe, conceptos que vinculó con la llamada ley de reversibilidad. “No atraés lo que pensás, atraés lo que sos. Tenés que sentir que ya está hecho”, explicó, al destacar la importancia de las emociones y la actitud interior.
Asimismo, habló sobre la repercusión que generan las imágenes que comparte en redes sociales mostrando su cuerpo. Relató que recibe mensajes de mujeres de distintas edades que la ven como una referencia. “Creo que transmito ganas de vivir. Pasé dos veces por enfermedades muy graves y ese mismo cuerpo hoy sigue adelante”, afirmó a Teleshow.
La familia y su rol de abuela
Por último, Alfano se refirió al vínculo con sus hijos y nietas, a quienes definió como el centro de su vida. Contó que disfruta plenamente de su rol de abuela y que busca transmitirles valentía y confianza. “Las empodero todo el tiempo. Les digo que no tengan miedo, que sean valientes”, relató.