 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En la noche del domingo

Zárate: discutió con la ex pareja de su novia, le disparó seis veces y escapó

El ataque ocurrió el domingo por la noche en una estación de servicio de Lavalle y Teodoro Fels, cuando la víctima fue a retirar a su hija que regresaba de un viaje. Tras el hecho, el sospechoso abandonó el lugar y es intensamente buscado por la Policía.

26 de Enero de 2026
Estación de servicio donde ocurrió el hecho.
Estación de servicio donde ocurrió el hecho. Foto: Agencia NA.

El ataque ocurrió el domingo por la noche en una estación de servicio de Lavalle y Teodoro Fels, cuando la víctima fue a retirar a su hija que regresaba de un viaje. Tras el hecho, el sospechoso abandonó el lugar y es intensamente buscado por la Policía.

Un homicidio conmocionó a Zárate durante las últimas horas, luego de que un hombre muriera tras ser baleado en una estación de servicio y el presunto agresor escapara del lugar. El episodio se produjo el domingo por la noche en un punto de circulación habitual de vecinos, lo que generó preocupación y un amplio operativo policial para dar con el responsable.

 

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hecho tuvo lugar en una playa de expendio ubicada en la intersección de Lavalle y Teodoro Fels. Hasta allí había llegado la víctima para buscar a su hija, quien regresaba de un viaje con amigos.

 

 

En ese contexto se produjo un cruce con el actual novio de su ex pareja. Lo que comenzó como una discusión verbal escaló en pocos segundos.

 

La secuencia del ataque

 

Según reconstruyeron medios locales y fuentes vinculadas a la causa, el acusado extrajo un arma de fuego y efectuó al menos seis disparos a corta distancia. Tras el ataque, se retiró rápidamente del lugar y se dio a la fuga antes de la llegada del personal policial.

 

El hecho tuvo lugar en una playa de expendio ubicada en la intersecci&oacute;n de Lavalle y Teodoro Fels. Foto: TN.
El hecho tuvo lugar en una playa de expendio ubicada en la intersección de Lavalle y Teodoro Fels. Foto: TN.

 

Testigos dieron aviso a los servicios de emergencia y la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Virgen del Carmen. Sin embargo, falleció minutos después como consecuencia de las heridas recibidas.

 

El hombre fue identificado como Leonel Ezequiel Martínez, de 33 años.

 

Búsqueda del sospechoso

 

La investigación quedó en manos de la Justicia, que ordenó distintas medidas para localizar al presunto autor. Efectivos policiales realizaron relevamientos en la zona, toma de testimonios y análisis de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del agresor.

 

 

De acuerdo con la información recabada, entre ambos existían conflictos previos de vieja data. Incluso se mencionó que días antes habían mantenido otra discusión, lo que podría estar vinculado a problemas personales y celos.

Temas:

Zárate homicidio Fuga
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso