Zárate: discutió con la ex pareja de su novia, le disparó seis veces y escapó

Un homicidio conmocionó a Zárate durante las últimas horas, luego de que un hombre muriera tras ser baleado en una estación de servicio y el presunto agresor escapara del lugar. El episodio se produjo el domingo por la noche en un punto de circulación habitual de vecinos, lo que generó preocupación y un amplio operativo policial para dar con el responsable.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hecho tuvo lugar en una playa de expendio ubicada en la intersección de Lavalle y Teodoro Fels. Hasta allí había llegado la víctima para buscar a su hija, quien regresaba de un viaje con amigos.

En ese contexto se produjo un cruce con el actual novio de su ex pareja. Lo que comenzó como una discusión verbal escaló en pocos segundos.

La secuencia del ataque

Según reconstruyeron medios locales y fuentes vinculadas a la causa, el acusado extrajo un arma de fuego y efectuó al menos seis disparos a corta distancia. Tras el ataque, se retiró rápidamente del lugar y se dio a la fuga antes de la llegada del personal policial.

El hecho tuvo lugar en una playa de expendio ubicada en la intersección de Lavalle y Teodoro Fels. Foto: TN.

Testigos dieron aviso a los servicios de emergencia y la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Virgen del Carmen. Sin embargo, falleció minutos después como consecuencia de las heridas recibidas.

El hombre fue identificado como Leonel Ezequiel Martínez, de 33 años.

Búsqueda del sospechoso

La investigación quedó en manos de la Justicia, que ordenó distintas medidas para localizar al presunto autor. Efectivos policiales realizaron relevamientos en la zona, toma de testimonios y análisis de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del agresor.

De acuerdo con la información recabada, entre ambos existían conflictos previos de vieja data. Incluso se mencionó que días antes habían mantenido otra discusión, lo que podría estar vinculado a problemas personales y celos.