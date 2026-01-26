Un argentino persiguió y atrapó a un chileno que quiso estafarlo con el cambio de dólares

Un joven argentino de 23 años fue víctima de una tentativa de estafa cuando intentó cambiar dólares a pesos chilenos en el centro de Santiago de Chile. El hecho ocurrió en la zona del Paseo Ahumada y calle Huérfanos, un sector donde funcionan casas de cambio formales y también operan los denominados “arbolitos”. Tras advertir el engaño, la víctima corrió al estafador, logró atraparlo y el sospechoso terminó detenido.

El protagonista fue Nahuel, oriundo de Mendoza, quien había viajado junto a tres amigos para realizar compras de indumentaria y productos tecnológicos. Para concretar esas operaciones, llevaba dólares estadounidenses que necesitaba cambiar por moneda local.

Según relató el propio joven a medios chilenos, mientras evaluaban cómo realizar el cambio, dos hombres se les acercaron y les ofrecieron una cotización más conveniente que la de las casas oficiales. “Nos endulzaron el oído y caímos”, reconoció el mendocino al reconstruir la situación.

El joven explicó que el contexto generó una falsa sensación de confianza. “Todo parecía normal, usaban camisa, pantalón, cinturón, zapatos. Había una calculadora y gente esperando. Era una casa de compra y venta de oro. En Argentina son así”, relató al justificar por qué aceptó la propuesta.

Tras acordar la operación, los supuestos cambistas los guiaron hasta un sector subterráneo, donde no había indicios visibles de que funcionara una casa de cambio. Una vez en el lugar, les pidieron el dinero “para revisarlo” y, en ese momento, uno de los hombres tomó los billetes y salió corriendo con unos 3.000 dólares.

Nahuel reaccionó de inmediato y salió en persecución del estafador. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad del interior de la galería y de la vía pública. En las imágenes se observó la corrida por las escaleras, la salida a la calle y el momento en el que el sospechoso cayó al suelo, lo que permitió que fuera reducido con la ayuda de personas que presenciaron la escena.

Minutos después, personal de Carabineros de Chile intervino y detuvo a uno de los implicados. El teniente coronel Hugo Troncoso informó que “se logró la detención de un individuo que integraba una banda organizada de estafadores, principalmente que actuaba en el Paseo Ahumada, donde existen casas de cambio en nuestra comuna”.

Pese al mal momento vivido, el episodio tuvo un desenlace favorable para la víctima. En la comisaría, las autoridades le devolvieron el dinero que había sido sustraído al detenido.

Tras lo ocurrido, el joven argentino dejó una advertencia para otros turistas: “Hay que cambiar sí o sí en las casas de cambio y que no te manden para otro lado, tiene que ser ahí sí o sí”, concluyó.