Varias provincias están en alerta naranja por tormentas con granizo

Sociedad

26 de Enero de 2026
Alerta para varias provincias por tormentas con granizo

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias por fuertes precipitaciones para este lunes Buenos Aires y otras 11 provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este lunes.

 

Este fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo y que en algunas zonas sube a nivel naranja, afectará a regiones de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

 

Para la zona en alerta amarilla, el SMN indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h.

 

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

 

En tanto, para regiones en alerta naranja, el organismo indicó que El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos.

 

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Temas:

Servicio Meteorológico Nacional Alerta naranja Granizo provincias Tormentas fuertes
