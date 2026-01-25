A pura cumbia y baile, La T y la M cerró la última noche de la Fiesta de la Playa del Thompson

La segunda noche de la Fiesta de la Playa del Thompson convocó a unas 35 mil personas en el balneario de la capital entrerriana y tuvo como cierre estelar a La T y la M, la banda de cumbia que hizo bailar a paranaenses y turistas con sus principales éxitos.

Los espectáculos musicales fueron transmitidos en vivo por Elonce, en el marco del ciclo Nuestras Fiestas, una propuesta destinada a difundir celebraciones provinciales, regionales, culturales, deportivas y artísticas que distinguen a Entre Ríos y la región.

La banda, nacida durante la pandemia, alcanzó notoriedad nacional durante la Copa América 2021 y el Mundial de Fútbol 2022, y actualmente recorre escenarios de todo el país. En el Thompson, canciones como “Pa’ la Selección”, “Amor de verano” y “Amor de vago” fueron coreadas y bailadas por el público, con una fuerte presencia de familias, niños y jóvenes.

Durante la presentación, varios chicos se acercaron a las vallas para intentar tomarse una foto con Tobías Medrano y Matías Rapen, integrantes del grupo. “Soy favela es mi canción favorita”, dijo uno de ellos, mientras que otros señalaron “Pa’ la Selección” como el tema más esperado.

Una historia musical nacida en pandemia

La T y la M comenzó en 2020, en Florencio Varela, Buenos Aires, cuando Medrano y Rapen se conocieron durante la cuarentena por Covid-19. Tobías subía canciones a YouTube y Matías lo convocó a su estudio Tute Records para grabar un enganchado. La repercusión del material dio origen al proyecto y marcó el inicio de una carrera en ascenso.

Uno de los momentos de mayor visibilidad llegó en 2021, cuando jugadores de la Selección Argentina celebraron la Copa América con “AM (cover)”, una versión en cumbia que fue difundida en redes sociales por Nicolás Otamendi. “Cuando lo vi quedé anonadado”, expresó Matías en referencia a aquel episodio.

Ya en pleno Mundial 2022, la banda lanzó “Pa’ la Selección”, tema que consolidó su vínculo con el público y amplió su alcance en plataformas digitales. Para 2026, el grupo cuenta con colaboraciones junto a artistas como Rusherking, Luck Ra, BZRP, Duki y Ráfaga.

Artistas locales y cumbia santafesina

Antes del cierre de La T y la M, el escenario principal recibió a Pont A Bailar, que desplegó un repertorio de clásicos de la cumbia ante una multitud. Durante el show, invitaron a Hernán Narváez, exintegrante de La Contra, con quien interpretaron temas como “No me enseñaste” y “Adicto a tu piel”.

La cantante paranaense Irina López Leites dialogó con Elonce y destacó la diversidad del público: “Sabemos que es amplio en edades, hay mucha familia, chicos jóvenes y gente más grande. Tenemos un show pensado para todos”.

El cantante cumbiero Horacio Gaitán llevó todo el ritmo de la cumbia al escenario mayor de la fiesta que terminó este domingo. Con un variado de covers y canciones de los grupos Alegría y La Contra, a los que pertenecía el artista, el público cerraba un fin de semana a pura playa y festejo.

El inicio de la grilla musical estuvo a cargo del artista local Enzo Barzola, quien expresó a Elonce: “Muy feliz de estar acá. Este es un show para transmitir, bailar y conectar con el público”.

Impacto turístico y productivo

La Fiesta de la Playa del Thompson se consolidó como uno de los eventos más convocantes del verano en Paraná, con una propuesta que combinó espectáculos musicales, actividades recreativas y un patio gastronómico con emprendedores locales.

El subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, señaló: “Es un evento de carácter masivo que reúne a paranaenses y turistas, con un fuerte trabajo conjunto con los emprendedores gastronómicos”. Por su parte, el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani, remarcó: “Estos eventos brindan oportunidades a los emprendedores y fortalecen al turismo como fuente de empleo y crecimiento para la ciudad”.

Con una importante convocatoria y un fuerte impacto económico, la Fiesta de la Playa reafirmó su lugar dentro del calendario estival y cerró una nueva noche a pura música, playa y celebración popular.

