Sociedad Un show para toda la familia

Al ritmo de la cumbia, Mario Pereyra hizo vibrar la Fiesta de la Playa del Thompson

En la previa a su show durante la primera noche de celebración, el histórico artista de la movida tropical aseguró: "Somos muy locales acá, desde hace muchos años". Además, señaló que la música tropical "está en un muy buen nivel" y destacó su llegada a todo el país.

24 de Enero de 2026
Mario Pereyra en la Fiesta de la Playa del Thompson
Mario Pereyra en la Fiesta de la Playa del Thompson Foto: El Once

REDACCIÓN ELONCE

Elonce dialogó en exclusiva con Mario Pereyra, artista del ambiente de la cumbia y la música tropical, en el marco de la Fiesta de la Playa del Thompson.

El histórico músico señaló que sube al escenario “con una linda expectativa y un lindo manto de público” y agregó que disfrutarán, ya que el tiempo “ayuda”.

Mario Pereyra en Paraná. Foto: El Once
Mario Pereyra en Paraná. Foto: El Once

 

 

Sobre su show en Paraná y a quienes no se acercan a escucharlo, comentó entre risas: “Arranca el aguante y la falta les va a salir un asado”.

 

Mario Pereyra hizo vibrar la Fiesta de la Playa del Thompson

 

 

Apenas subió al escenario principal, el artista interpretó "Conciencia" y luego instó al pueblo sabalero con "Leña seca" y "Paloma ajena".

Mario Pereyra en Paraná. Foto: El Once

 

Luego fue el turno de "Solo heridas", mientras que antes de entonar “A ti”, Pereyra se dirigió a la gente y remarcó: “Qué lindo marco de público, grande ese aguante”. Posteriormente cantó “Vagabundo” y “Carta a María”, que se llevó todo el aliento del público.

Mario Pereyra en Paraná. Foto: El Once

 

Luego interpretó “El Embrujo”, un icónico tema que convoca a todas las generaciones, al igual que "Te vas", que reforzó la algarabía del público.

 

La relación de Pereyra con el público y su visión sobre la música tropical

 

Además, reflexionó sobre su relación con el público. “Disfruto mucho del cariño del público. Cuando se puede trato de acercarme y conformarlos a todos. A veces, en situaciones de mucha gente, no se puede, pero tratamos de atenderlos a todos, estar con ellos, participarlos”.

Mario Pereyra en Paraná. Foto: El Once
Mario Pereyra en Paraná. Foto: El Once

 

Acerca de su vuelta a la capital entrerriana, destacó: “Somos muy locales acá, desde hace muchos años. Se viene trasladando de generación en generación y vemos chiquitos que nos siguen, y eso se trasmite. Que las familias nos sigan es bárbaro”.

 

En cuanto al presente de la música tropical, opinó: “Está en un muy buen nivel y alta demanda, a nivel nacional”.

 

En este sentido, aseveró: “La música tropical se extendió por muchas provincias y viene creciendo a pasos grandes”.

Mario Pereyra en Paraná. Foto: El Once

Cómo continúa la Fiesta de la Playa del Thompson

 

Tras el paso de Martín Carmarán, DJ Pachi, Juan Manuel Bilat y Mario Pereyra, este sábado por la noche será también el turno de Gabi Isasi y la continuación de DJ Luciano Lux.

 

En tanto, durante el domingo, se presentarán DJ Gastón Galarraga, Enzo Barzola, DJ Samuel Scalise, DJ Nono, Horacio Gatian, Pont a Bailar y un cierre estelar con La T Y La M.

Temas:

Mario Pereyra Fiesta de la Playa del Thompson
