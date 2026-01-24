Al ritmo de la cumbia, Mario Pereyra hizo vibrar la Fiesta de la Playa del Thompson

Mario Pereyra en la Fiesta de la Playa del Thompson

Elonce dialogó en exclusiva con Mario Pereyra, artista del ambiente de la cumbia y la música tropical, en el marco de la Fiesta de la Playa del Thompson.

El histórico músico señaló que sube al escenario “con una linda expectativa y un lindo manto de público” y agregó que disfrutarán, ya que el tiempo “ayuda”.

Mario Pereyra en Paraná. Foto: El Once

Sobre su show en Paraná y a quienes no se acercan a escucharlo, comentó entre risas: “Arranca el aguante y la falta les va a salir un asado”.

Mario Pereyra hizo vibrar la Fiesta de la Playa del Thompson

Apenas subió al escenario principal, el artista interpretó "Conciencia" y luego instó al pueblo sabalero con "Leña seca" y "Paloma ajena".

Luego fue el turno de "Solo heridas", mientras que antes de entonar “A ti”, Pereyra se dirigió a la gente y remarcó: “Qué lindo marco de público, grande ese aguante”. Posteriormente cantó “Vagabundo” y “Carta a María”, que se llevó todo el aliento del público.

Luego interpretó “El Embrujo”, un icónico tema que convoca a todas las generaciones, al igual que "Te vas", que reforzó la algarabía del público.

La relación de Pereyra con el público y su visión sobre la música tropical

Además, reflexionó sobre su relación con el público. “Disfruto mucho del cariño del público. Cuando se puede trato de acercarme y conformarlos a todos. A veces, en situaciones de mucha gente, no se puede, pero tratamos de atenderlos a todos, estar con ellos, participarlos”.

Acerca de su vuelta a la capital entrerriana, destacó: “Somos muy locales acá, desde hace muchos años. Se viene trasladando de generación en generación y vemos chiquitos que nos siguen, y eso se trasmite. Que las familias nos sigan es bárbaro”.

En cuanto al presente de la música tropical, opinó: “Está en un muy buen nivel y alta demanda, a nivel nacional”.

En este sentido, aseveró: “La música tropical se extendió por muchas provincias y viene creciendo a pasos grandes”.

Cómo continúa la Fiesta de la Playa del Thompson

Tras el paso de Martín Carmarán, DJ Pachi, Juan Manuel Bilat y Mario Pereyra, este sábado por la noche será también el turno de Gabi Isasi y la continuación de DJ Luciano Lux.

En tanto, durante el domingo, se presentarán DJ Gastón Galarraga, Enzo Barzola, DJ Samuel Scalise, DJ Nono, Horacio Gatian, Pont a Bailar y un cierre estelar con La T Y La M.