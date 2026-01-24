Con conservadora en mano, el Thompson comienza a llenarse bajo el sol y el calor en la Fiesta de la Playa

La Fiesta de la Playa comenzó este fin de semana en el balneario Thompson, y desde temprano los primeros visitantes se acercaron a disfrutar del sol y el calor intenso. Con heladeritas y conservadoras en mano, familias, grupos de amigos y turistas comenzaron a ocupar los espacios del balneario, listos para vivir una jornada que arrancó a las 9 con actividades deportivas y recreativas.

Música y diversión para todos los gustos

A medida que avanza la tarde, los DJs en vivo animan el ambiente mientras los asistentes se mezclan entre quienes participan de los deportes y quienes simplemente disfrutan de la música y el entorno. La combinación de ritmo, juego y sol convierte al balneario en el punto de encuentro ideal para pasar un día diferente junto a amigos y familiares.

Un evento pensado para toda la familia

La Fiesta de la Playa continuará durante todo el fin de semana, ofreciendo actividades deportivas, culturales y gastronómicas, así como espacios para que los más chicos se diviertan. Los organizadores recomiendan mantenerse hidratados y respetar las indicaciones del personal para garantizar una experiencia segura y divertida para todos.