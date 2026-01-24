 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Con conservadora en mano, el Thompson comienza a llenarse bajo el sol y el calor en la Fiesta de la Playa

El balneario Thompson de Paraná recibe a familias y turistas bajo el sol y el calor, con música, deportes y actividades recreativas en la Fiesta de la Playa.

24 de Enero de 2026
La gente llega para disfrutar de la jornada de calor.
La gente llega para disfrutar de la jornada de calor. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Fiesta de la Playa comenzó este fin de semana en el balneario Thompson, y desde temprano los primeros visitantes se acercaron a disfrutar del sol y el calor intenso. Con heladeritas y conservadoras en mano, familias, grupos de amigos y turistas comenzaron a ocupar los espacios del balneario, listos para vivir una jornada que arrancó a las 9 con actividades deportivas y recreativas.

Música y diversión para todos los gustos

A medida que avanza la tarde, los DJs en vivo animan el ambiente mientras los asistentes se mezclan entre quienes participan de los deportes y quienes simplemente disfrutan de la música y el entorno. La combinación de ritmo, juego y sol convierte al balneario en el punto de encuentro ideal para pasar un día diferente junto a amigos y familiares.

Un evento pensado para toda la familia

La Fiesta de la Playa continuará durante todo el fin de semana, ofreciendo actividades deportivas, culturales y gastronómicas, así como espacios para que los más chicos se diviertan. Los organizadores recomiendan mantenerse hidratados y respetar las indicaciones del personal para garantizar una experiencia segura y divertida para todos.

