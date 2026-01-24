Calistenia, básquet y taekwondo dieron inicio a actividad deportiva en la Fiesta de la Playa: fotos

La Fiesta de la Playa que se realiza este fin de semana en el balneario Thompson de Paraná comenzó con el deporte como protagonista, donde distintas disciplinas se desarrollaron a la par de las propuestas culturales y recreativas del evento.

Entre las actividades se destacó el torneo de básquet 3x3, que reunió a equipos locales en un clima de camaradería. El presidente de la Asociación Paranaense de Básquet (APB), Edgardo Buffa, valoró la iniciativa y el espíritu del encuentro, donde muchos de los participantes “se conocen de cruzarse en los partidos oficiales durante la semana”.

Buffa explicó que se inscribieron 14 equipos, aunque finalmente compiten 12, y detalló el formato de juego. “El 3x3 se juega con cuatro jugadores, partidos de diez minutos y reglas propias. Los equipos están divididos en dos zonas y juegan todos contra todos; después se cruzan los dos primeros en semifinales y final”, indicó. Además, señaló que el certamen funciona como antesala de la temporada oficial: “Entre el primero y el 15 de marzo comienzan todas las competencias locales”.

Calistenia: entrenar con el propio peso

Otra de las disciplinas presentes fue la calistenia, con una propuesta abierta a todo público. Lucio Franzotti, referente de la actividad, destacó el enfoque saludable del evento. “La ciudad de Paraná se viste de fiesta, pero hoy es algo diferente porque se ha abocado mucho a la actividad física, a los deportes, a promover la salud”, afirmó.

Sobre la disciplina, explicó que “básicamente enseñamos a entrenar con el propio peso corporal, que es una herramienta fundamental que brinda salud y equilibrio físico y emocional”. En relación a la propuesta concreta, señaló: “Nuestra idea es fomentar el deporte, que la gente nos conozca, que aprendan a entrenarse y que se lleven esto como una herramienta”.

Y detalló que “armamos una rutina básica adaptada a todo tipo de físico. Va desde el principiante, intermedio hasta avanzado. Nuestros movimientos son fáciles de realizar, son combinados para aumentar la complejidad, para que sean más eficientes, pero no son imposibles de realizar. Como hay otras ramas, digamos, de la calisteña que se llama freestyle o street workout, que es un poquito más acrobático, y es realizado por personas más jóvenes. Nuestro estilo está apuntado a cualquier tipo de persona y edad”.

Franzotti remarcó que no existen límites de edad. “El tema de la edad es un mito; el cuerpo responde a cualquier estímulo sin importar la edad. Podés tener 70 años y en seis meses lograr un buen estado físico”, aseguró.

Taekwondo para todas las edades

La jornada también incluyó exhibiciones y actividades de taekwondo, a cargo de representantes de la Escuela Chul Hak San, con sedes en Paraná, San Benito y Colonia Avellaneda. Desde la institución señalaron que se trata de una disciplina accesible y formativa. “Siempre el taekwondo se va a adaptar al alumno y no el alumno al taekwondo”, explicaron.

Sobre los beneficios, destacaron que “no solo transformamos la parte física, sino que trabajamos la concentración, las emociones y los hábitos, transformándolos en buenos hábitos”. Además, subrayaron que la práctica “está totalmente recomendada por médicos y psicólogos”.

Finalmente, invitaron a la comunidad a sumarse. “El taekwondo es un arte marcial que ayuda a la autodefensa, pero sobre todo a forjar carácter y valores en niños, jóvenes y adultos”, concluyeron.

Las actividades deportivas continuarán desarrollándose como parte central de la Fiesta de la Playa en el balneario Thompson, con amplia participación del público y el objetivo de consolidar el evento como un espacio de encuentro, deporte y vida saludable.