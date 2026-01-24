 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Fiesta de la Playa en el Thompson: la grilla con todas las actividades deportivas y musicales

Mario Pereyra y La T y la M encabezarán la grilla artística de la Fiesta de la Playa Thompson, que se realizará este sábado 24 y domingo 25 de enero. A las 9 empiezan las actividades deportivas.

24 de Enero de 2026
Este fin de semana la ciudad de Paraná vivirá La Fiesta de la Playa en el Balneario Thompson, un evento que concentrará la atención del público con las actuaciones de Mario Pereyra el sábado y La T y La M el domingo, donde se destaca también la presentación de artistas como Juan Manuel Bilat, Pont a Bailar, Gabi Isasi, Enzo Barzola y Horacio Gatian.

 

Habrá actividades deportivas junto al río, DJs en vivo, espacios para niños y patio de comidas. El ingreso del público es libre y comenzará a las 9 hs. La Municipalidad de Paraná acompaña y apoya este evento impulsado por una empresa privada.

 

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, indicó: “Vamos a tener artesanos y emprendedores, un patio gastronómico, un sector de juegos para las infancias; todo esto complementando esta iniciativa del sector privado, que se toma y se potencia desde el municipio de Paraná. Algo que respalda y potencia esta iniciativa en el marco de la marca Viví, una política pública que impulsa la gestión de la intendenta Rosario Romero para fortalecer la actividad cultural y deportiva en los espacios públicos”.

Por su parte, el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, se refirió a las actividades deportivas que se realizarán y en ese sentido contó que “va a haber torneos, incluso algunos que suman puntos para competencias provinciales, como newcom, beach voley, tenis, y también exhibiciones de rugby, de calistenia, de bádminton, de handball y algunos deportes náuticos que ya son muy tradicionales y que va a ser una oportunidad para quienes se acerquen este fin de semana, se suban, por ejemplo, a las tablas de surf y aprendan una disciplina que está explotando en nuestro río Paraná”.

 

Mientras que Gonzalo Molini, representante de Masivo Producciones, brindó detalles del evento en particular y al respecto señaló que “el sábado comenzamos a las 9 de la mañana con deportes y otras actividades. Al mediodía comenzarán a tocar DJs en vivo, y luego las bandas locales empezarán, para continuar con Mario Pereira y Gabriela Isasi”.

 

“El domingo también comenzaremos al mediodía con lo que reste de actividades deportivas y la grilla musical, que tendrá de destacado la presentación de La T y La M. La invitación es para que la gente venga temprano y pueda aprovechar toda la jornada”, concluyó Molini.

La grilla de actividades

 

Sábado 24 de enero

 

Martín Carmarán

DJ Pachi

Juan Manuel Bilat

Mario Pereyra

Gabi Isasi

DJ Luciano Lux

 

 

Domingo 25 de enero

 

DJ Gastón Galarraga

Enzo Barzola

DJ Samuel Scalise

DJ Nono

Horacio Gatian

Pont a Bailar

La T Y La M

 

 

Actividades deportivas

 

Calistenia

Sábado: 4 clases con elementos de calistenia en la playa.

Los horarios serían 9:00 hs

16:30 hs

18:00 hs

19:30 hs

Con dos rutinas, una para principiantes y otra más exigente para avanzados

 

Rugby

10 a 12 hs: juegos y promoción del deporte

16 a 20 hs: promoción y juegos del deporte

 

Newcom

3 categorías

+40, +50 y +60.

6 equipos por categoría

 

Etapa 1 Circuito Provincial de Newcom

-Acreditación equipos de 8 a 8.30 hs.

 

Equipos

Participan 18 (Federal, María Grande, Paraná, La Paz, Santa Fe, Rosario y Zárate). Equipos divididos en 6 equipos por categorías

Total de jugadores: 180

-Inicio turno mañana de 9 a 12 hs

-Descanso de 12 a 15.30 hs

-Inicio turno tarde: 16 a 19 hs

-Finales de 19.10 a 20.10 hs

-Entrega de Premios: 20.20 a 20.45 hs

 

Beach Voley

A partir de las 9 en el polideportivo de arenas

 

Básquet 3 x3

A partir de las 9 en el playón deportivo

 

SUP

Sábado y domingo

- 9:30: iniciación al sup

- 11 hs: clases de sup

- 14 hs: paseo panorámico en SUP

- Para todas las edades desde los 7 años

 

Airbadminton

Sábado y Domingo desde las 16.00 a 20.00 hs, con muestreo de la actividad al público general

 

Tenis de playa

Sábado 8.30 hs. Partidos de zona

Categorías:

Dobles Damas B y C

Dobles masculinos B y C

 

11 hs, inicio categoría Dobles mixtos

 

16 hs, partidos de semifinal de categorías Dobles Damas Mujeres B y C

Masculino B y C

 

Finales de todas las categorías: 19 hs

 

Lucha de playa

17.30 hs comienzan los combates, hasta las 20 hs

Temas:

Fiesta de la playa Thompson Paraná Deportes artistas Mario Pereyra La T y La M
