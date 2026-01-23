Fiesta de la Playa: refuerzan recomendaciones de seguridad en el balneario Thompson

De cara a una nueva edición del evento, guardavidas del balneario Thompson brindaron recomendaciones clave para disfrutar del río de forma segura. En diálogo con Elonce, destacaron, el nuevo esquema de boyado y pidieron especial atención al cuidado de menores y embarcaciones.
Este sábado 24 y domingo 25 de enero se llevará a cabo una nueva edición de la Fiesta de la Playa en el balneario Thompson, con una propuesta que combinará actividades recreativas, deportes, feria de artesanos y espectáculos musicales frente al río Paraná. El evento es una iniciativa privada que cuenta con el respaldo del Municipio de Paraná y espera una importante concurrencia de público.
En este marco, Elonce dialogó con integrantes del equipo de guardavidas del balneario Thompson, representadas por Nazarena Vera y Carolina Wasinger, quienes brindaron una serie de recomendaciones vinculadas a la seguridad, teniendo en cuenta la gran afluencia de personas que se espera durante el fin de semana.
“Siempre teniendo en cuenta las precauciones, hacerle caso al guardavidas, respetar. Nosotros no venimos a retarlos, sino que venimos a cuidarlos para que disfruten del día. Va a haber mucha gente y obviamente vamos a tener refuerzos, así que tranquilos de todos lados”, explicó Nazarena Vera.
Refuerzo del operativo y nuevo esquema de boyado
Por su parte, Carolina Wasinger, destacó que se reforzará la presencia de guardavidas y se implementará un esquema de vigilancia con doble visual. “Al tener mayor cantidad de refuerzo, la idea va a ser un boyado desde el lado de adentro y también desde el lado de la playa, así que va a haber doble visual”, señaló.
Asimismo, remarcó la importancia de respetar el boyado náutico, especialmente por la circulación de embarcaciones. “Queremos recomendar el tema de las embarcaciones. Hoy vamos a culminar con el armado del boyado náutico y la idea es que lo respeten, que no se acerquen tanto. Sabemos que va a haber muchas lanchas y botes grandes, y pedimos especial precaución, porque va a haber gente en tabla entre el boyado y el boyado náutico”, indicó a Elonce.
Wasinger explicó que el sistema dejará un margen aproximado de cinco metros y permitirá que las embarcaciones a motor se mantengan a distancia. “La idea es que ese boyado esté culminado para mañana, así las embarcaciones a motor pueden estacionar del otro lado, no acercarse al bañista y dar más seguridad a quienes anden en kayak, tabla y demás”, sostuvo.
Conductas preventivas y cuidado del entorno
En relación al comportamiento de los visitantes, Nazarena Vera señaló que, en general, la respuesta es positiva. “La gente responde re bien. Siempre tratamos de reforzar las recomendaciones, como respetar el boyado, no bañarse fuera de la zona habilitada y cuidar la playa, especialmente con el tema de la basura”, indicó.
También hizo hincapié en una situación frecuente. “Muchos chicos hacen pozos para jugar, pero después quedan y alguien puede tropezar. Trabajamos todo lo que es prevención, así que si hacen un pozo, taparlo cuando se van”, pidió.
Además, advirtió sobre la presencia de adultos mayores que utilizan la playa durante la mañana. “Suelen bajar con reposeras y no tienen la visual de los pozos. Nosotros los tapamos, pero pedimos colaboración”, agregó.
Menores, correntada y actividades acuáticas
Otro punto central fue el cuidado de los menores. “Pedimos, por favor, que los menores estén acompañados por un adulto. En la cantidad de gente uno pierde la visual y el río tiene correntada. A veces se nos pierden niños y hay que buscar a las familias”, explicó Vera.
En ese sentido, remarcó que la profundidad del río puede variar. “Todos los días hacemos el control del boyado porque la correntada desplaza la arena. Por ahí arrancan con el agua a la rodilla, pero a un metro los puede tapar”, advirtió.
Sobre el uso de tablas y actividades como stand up paddle, Wasinger alertó sobre los riesgos. “Es fácil inflar una tabla, pero es difícil solucionar un problema en el río. Hay que tener en cuenta la correntada, el viento y que esta playa es cielo abierto. Nos ha tocado auxiliar gente que no evaluó esas condiciones”, explicó.
Finalmente, destacó la importancia del uso de chaleco salvavidas y la capacitación previa. “Prefectura pide específicamente el chaleco. Nosotros reforzamos el consejo porque la idea es verlos seguros y que puedan disfrutar del río”, concluyó.
Organización del espacio acuático
El nuevo sistema de boyado establece una delimitación clara entre las zonas destinadas a bañistas, actividades sin motor y embarcaciones a motor, conforme a la reglamentación de la Prefectura Naval Argentina. Dentro del área delimitada se permiten natación en aguas abiertas, stand up paddle, kayak y embarcaciones sin motor, mientras que las embarcaciones con propulsión deberán circular por fuera del perímetro habilitado.
Música y espectáculos en vivo
Uno de los principales atractivos de la Fiesta de la Playa será la grilla artística nocturna. El sábado se presentarán Mario Pereira, Gabriela Isasi y Juan Manuel Bilat. El domingo, en tanto, se anuncia la actuación de La T y la M, que genera gran expectativa especialmente entre el público joven, además de Enzo Barzola y el grupo Pont a Bailar.
Durante ambas jornadas, DJs estarán a cargo de la musicalización, acompañando el desarrollo de las actividades desde la mañana y durante la noche.
El evento también contará con una feria de artesanos y patio gastronómico.