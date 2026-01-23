Organizador dio detalles de la Fiesta de la Playa, aseguró precios accesibles y adelantó proyectos en la ciudad

La Fiesta de la Playa 2026 promete ser un gran evento en Paraná que busca recuperar el espíritu de diversión y convivencia que caracteriza a la ciudad en pleno verano. La iniciativa, organizada por la productora Masivo Producciones, se lleva adelante con la colaboración de la Municipalidad, y se celebra este fin de semana en el Balneario Thompson, bajo un calor abrasador, pero con entusiasmo.

Con más de seis meses de preparación, el evento contará con una amplia variedad de actividades, desde deportes de playa hasta conciertos de renombre. Gonzalo Molini, uno de los organizadores, contó a Elonce cómo surgió la idea: "La empezamos a hacer el año pasado, con un grupo de chicos de diferentes boliches. Nos juntamos y comenzamos a crear la productora".

Este año, la Fiesta de la Playa no solo incluye deportes y música, sino también un gran esfuerzo logístico para garantizar la comodidad de los asistentes. "Este año decidimos proponérsela a la Municipalidad y, gracias a su apoyo, la estamos llevando adelante en conjunto", agregó Molini. Además, destacó el gran esfuerzo por mejorar las condiciones de la playa y ofrecer una propuesta aún más ambiciosa en términos de artistas y producción, destacándose figuras como Mario Pereyra, que tocará a las 21, La T y la M y bandas locales.

Actividades para todos los gustos

El evento comenzará el sábado a las 9 con diversas actividades deportivas en la playa, las cuales se extenderán hasta las 18. "Luego habrá DJ locales que se encargarán de ponerle ritmo a la jornada", comentó.

"Es importante destacar que, además de las bandas nacionales, estamos apostando por los artistas locales, que son un valor fundamental para nosotros", señaló Molini, quien también hace hincapié en la seguridad del evento: "Habrá más de 100 baños químicos, seguridad y control policial para garantizar que todo transcurra con normalidad".

La ciudad se prepara para la Fiesta de la Playa 2026

La fiesta se extenderá hasta las primeras horas del domingo, con un cierre a la 1 y una continuación en los paradores hasta las 6.

En medio de las altas temperaturas que se esperan este fin de semana, la organización confirmó que los precios serán accesibles. En cuanto a las bebidas, Molini aseguró: “Van a ser los mismos precios que están los kioscos alrededor de la playa. Una cerveza bien fría va a estar 3.000 pesos”.

En cuanto a lo que se puede llevar, Molini mencionó que no se podrá ingresar con alcohol ni envases de vidrio, pero sí se permitirá "llevar una heladerita con hielo y gaseosas" hasta las 17.

“Recomendamos llegar temprano, caminando, y disfrutar de la fiesta con tranquilidad. Será un evento para disfrutarlo”, sugirió el organizador. Además, el evento será gratuito, lo que representa una oportunidad única para los paranaenses y turistas de disfrutar de un evento masivo de alta calidad sin tener que pagar entrada.

Proyecciones y futuro de la Fiesta

La Fiesta de la Playa no solo busca ser un éxito en su edición 2026, sino también establecerse como una tradición veraniega. "Nuestra idea es que esta fiesta quede todos los veranos, convirtiéndose en un fin de semana turístico para Paraná", afirmó. Según el organizador, Masivo Producciones no solo tiene en mente la fiesta en la playa, sino también otras iniciativas con grandes artistas y producciones de primer nivel.

“Estamos trabajando en proyectos con grandes bandas de rock y más eventos a lo largo del año. Esto recién comienza”, adelantó, dejando entrever una agenda llena de sorpresas para los próximos meses.