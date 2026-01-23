Ultiman detalles de la Fiesta de la Playa en el Thompson: grilla deportiva y musical, recomendaciones y corte de calle

La Fiesta de la Playa en el Thompson comienza mañana, y el clima de fiesta ya se siente en el aire. Desde este sábado 24 hasta el domingo 25, el balneario de Paraná será el escenario de una de las celebraciones más esperadas del verano. Con entrada libre y gratuita, la fiesta promete un fin de semana ideal para disfrutar de actividades al aire libre, música en vivo, deportes y mucha diversión. La calle Bravard permanecerá cortada por razones de seguridad y logística.

La fiesta no solo será un evento para los más jóvenes, sino que está pensada para toda la familia y grupos de amigos. Con el río Paraná como protagonista y un escenario principal espectacular, el ambiente invita a disfrutar de cada momento. Además, la organización, respaldada por el municipio de Paraná, ha preparado una variada propuesta que incluye desde deportes hasta un patio gastronómico, pasando por una feria de emprendedores.

Actividades para todos los gustos: Deporte, música y más

Las actividades comenzarán desde las 9 de la mañana y se extenderán hasta la noche. Durante todo el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de una amplia propuesta deportiva que incluye deportes como beach vóley, básquet 3x3, rugby, nado, crossfit, calistenia y wakeboard, muchas de ellas con puntaje oficial y premiaciones. Además, se ofrecerán actividades recreativas para los más pequeños, asegurando que nadie se quede sin su dosis de diversión.

Fiesta de la playa en el Thompson: dos días de música, deporte y actividades al aire libre

La música también será una de las grandes atracciones, con DJs animando la jornada desde las 12 hasta las 18, y shows en vivo desde las 18 hasta las 00. El sábado, se rendirá un homenaje al atardecer con Mario Pereyra, Gabriela Isasi y Juan Manuel Bilat. Mientras que el domingo, el cierre estará a cargo de la T y la M, Enzo Barzola y Pont a Bailar.

Seguridad y accesibilidad: Todo listo para disfrutar con tranquilidad

Desde la organización de la fiesta, se han tomado todas las precauciones para garantizar la seguridad de los asistentes. Dentro del predio habrá paradores con precios accesibles, además de un operativo integral de seguridad, puestos sanitarios e hidratación, que incluirán la presencia de personal especializado para cualquier eventualidad. También se recomienda que los asistentes ingresen con mayo, lonita, reposera y conservadora, siempre respetando las normas de seguridad.

Las actividades estarán disponibles desde las 9 hasta las 24. Además, los organizadores recordaron que no se podrá ingresar con alcohol, envases de vidrio ni elementos cortantes. Todo está listo para vivir dos días a puro verano en el Balneario Thompson, un lugar elegido tanto por los paranaenses como por los visitantes para disfrutar del sol, el deporte y la música.