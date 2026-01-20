 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad Verano en Paraná

Expectativa por la Fiesta de la Playa en el Thompson: lo que se viene este fin de semana

El evento será una propuesta gratuita que combinará deporte, música en vivo, DJs, gastronomía y feria de artesanos, se realizará el sábado 24 y domingo 25 en el Balneario Thompson. La producción ya está en marcha y desde la Municipalidad confirmaron detalles.

20 de Enero de 2026
Balneario Thompson.
La ciudad de Paraná se prepara para un nuevo evento de temporada: la Fiesta de la Playa en el Thompson, que se llevará a cabo este sábado 24 y domingo 25 de enero en el histórico balneario, con entrada libre y gratuita. La propuesta forma parte del calendario de verano impulsado por la Municipalidad junto al sector privado y reunirá actividades deportivas, shows musicales, DJs, artesanos y gastronomía a la vera del río.

 

 

Música, deporte y programación prevista

 

Según se informó, la actividad comenzará ambos días desde las 9 de la mañana. El sábado incluirá competencias deportivas en la playa, beach vóley, básquet 3x3, nado, rugby, crossfit, calistenia, SUP y wakeboard, con premiaciones oficiales por la tarde. El cierre será musical, con el festival “Homenaje al Atardecer”, que tendrá como protagonistas a Mario Pereyra, Gabriela Isasi y Juan Manuel Bilat.

 

El domingo, la Fiesta de la Playa en el Thompson tendrá a los artistas locales como eje y a La T y La M como banda central, además de la presentación de Enzo Barzola y Pont a Bailar. Durante toda la jornada habrá DJs, feria de artesanos, food trucks y un patio gastronómico.

 

Gonzalo Molina, Oscar Bustamante y Juan Arbitrelli. Foto: Elonce.
“Estamos arrancando la producción del evento. Mañana se instala todo y el sábado arrancamos desde temprano con deporte y, desde la tarde, con DJs y bandas”, indicó Gonzalo Molina, de Masivo Producciones, quien confirmó que el predio tendrá sectores para emprendedores, gastronomía y playa.

 

Complemento cultural y gastronómico

 

Desde la Municipalidad destacaron el rol articulado entre áreas. El subsecretario de Producción, Óscar Bustamante, remarcó que el evento “potencia un espacio que ya es elegido a diario por vecinos, turistas y excursionistas” y subrayó que la logística acompañará la propuesta con artesanos, emprendedores y gastronomía.

 

En tanto, el subsecretario de Deportes, Juan Arbitrelli, detalló la inclusión de disciplinas oficiales y exhibiciones: “Habrá torneos que suman puntos para competencias provinciales y demostraciones de deportes náuticos en el Thomson, un lugar históricamente vinculado al deporte”.

 

Condiciones de ingreso y recomendaciones

 

La organización confirmó que el acceso será gratuito. Se permitirá el ingreso con heladerita con comida y hielo hasta las 17 horas, pero sin bebidas alcohólicas ni envases de vidrio, por razones de seguridad y uso de la playa.

 

 

Concluida la presentación, el sector turístico y cultural local mira con expectativa la realización de la Fiesta de la Playa en el Thompson, que busca sumar un nuevo evento estival a la agenda de la ciudad.

 

Se realiza la presentación de la Fiesta de la Playa en el Thompson

Temas:

Fiesta de la Playa Thompson Thompson Municipalidad de Paraná
