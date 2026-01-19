 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Vacaciones 2026

Así continúa la agenda de verano en Paraná con actividades para todas las edades

Desde Elonce dialogamos con el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, quien destacó el carácter gratuito, la diversidad de propuestas y la participación del público en distintos puntos de la ciudad.

19 de Enero de 2026
Agenda de Verano en Paraná.
Agenda de Verano en Paraná. Foto: Municipalidad de Paraná.

La agenda de verano en Paraná transita semanas de gran movimiento en espacios públicos, centros culturales y balnearios municipales. Con un cronograma sostenido de lunes a lunes, la ciudad recibe a vecinos y turistas con propuestas que combinan música, teatro, danza, recorridos guiados y actividades destinadas tanto a infancias como a personas mayores.

 

En diálogo con Elonce, el subsecretario de Cultura municipal, Joaquín Arijón, realizó un balance del último fin de semana: “Tuvimos dos noches espectaculares en el anfiteatro Héctor Santángelo, con mucha gente y entrada libre y gratuita. Es un objetivo de gestión garantizar accesibilidad cultural para todas las edades”. También resaltó la presencia de artistas locales y la articulación con el área provincial para los ciclos de cine y espectáculos.

 

 

Actividades distribuidas en diferentes espacios

 

Además de los shows musicales y el cine bajo las estrellas, la agenda sumó caminatas y recorridos patrimoniales. “Hoy tenemos una visita guiada en Puerto Viejo, un lugar que venimos trabajando mucho desde el municipio; mañana tendremos Ritmos de la Tierra en el balneario municipal, con propuestas más acústicas para disfrutar en familia”, detalló Arijón.

 

El funcionario subrayó la descentralización como eje de la programación: “No todo se concentra en el casco céntrico. Estamos llevando actividades a Bajada Grande, Parque Gazzano, Puerto Nuevo y CICs barriales”. En ese sentido, mencionó el ciclo Gurí de Río, orientado a infancias, y la milonga abierta con clases, presentaciones y patio gastronómico, prevista para los días miércoles.

 

 

Camino a la Fiesta Nacional del Mate

 

Otro componente central del verano local es la Fiesta Nacional del Mate, cuya edición número 35 tendrá lugar en febrero. “Estamos muy cerca de la fiesta y en plena etapa de premates de música y danza, además del concurso de cebadores que se hace en los barrios”, señaló Arijón. Según precisó, el objetivo es fomentar la participación de artistas y fortalecer el vínculo comunitario que rodea al evento.

 

El subsecretario sostuvo que la gratuidad de todas las actividades busca acompañar tanto a quienes permanecen en la ciudad como a quienes eligen Paraná como destino turístico. “Queremos que todos puedan acceder. Se trata de fortalecer el encuentro y el disfrute colectivo en espacios públicos”, afirmó.

 

 

Cómo consultar la agenda

 

Para conocer horarios y detalles, el municipio habilitó canales oficiales. “Toda la información está disponible en parana.gob.ar, en las redes de Paraná Cultura y en el Muni Chatbot. Ahí pueden ver el cronograma completo, actividades y lugares”, indicó.

 

Temas:

agenda de verano Municipalidad de Paraná
