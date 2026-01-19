Así continúa la agenda de verano en Paraná con actividades para todas las edades

La agenda de verano en Paraná transita semanas de gran movimiento en espacios públicos, centros culturales y balnearios municipales. Con un cronograma sostenido de lunes a lunes, la ciudad recibe a vecinos y turistas con propuestas que combinan música, teatro, danza, recorridos guiados y actividades destinadas tanto a infancias como a personas mayores.

En diálogo con Elonce, el subsecretario de Cultura municipal, Joaquín Arijón, realizó un balance del último fin de semana: “Tuvimos dos noches espectaculares en el anfiteatro Héctor Santángelo, con mucha gente y entrada libre y gratuita. Es un objetivo de gestión garantizar accesibilidad cultural para todas las edades”. También resaltó la presencia de artistas locales y la articulación con el área provincial para los ciclos de cine y espectáculos.

Actividades distribuidas en diferentes espacios

Además de los shows musicales y el cine bajo las estrellas, la agenda sumó caminatas y recorridos patrimoniales. “Hoy tenemos una visita guiada en Puerto Viejo, un lugar que venimos trabajando mucho desde el municipio; mañana tendremos Ritmos de la Tierra en el balneario municipal, con propuestas más acústicas para disfrutar en familia”, detalló Arijón.

El funcionario subrayó la descentralización como eje de la programación: “No todo se concentra en el casco céntrico. Estamos llevando actividades a Bajada Grande, Parque Gazzano, Puerto Nuevo y CICs barriales”. En ese sentido, mencionó el ciclo Gurí de Río, orientado a infancias, y la milonga abierta con clases, presentaciones y patio gastronómico, prevista para los días miércoles.

Camino a la Fiesta Nacional del Mate

Otro componente central del verano local es la Fiesta Nacional del Mate, cuya edición número 35 tendrá lugar en febrero. “Estamos muy cerca de la fiesta y en plena etapa de premates de música y danza, además del concurso de cebadores que se hace en los barrios”, señaló Arijón. Según precisó, el objetivo es fomentar la participación de artistas y fortalecer el vínculo comunitario que rodea al evento.

El subsecretario sostuvo que la gratuidad de todas las actividades busca acompañar tanto a quienes permanecen en la ciudad como a quienes eligen Paraná como destino turístico. “Queremos que todos puedan acceder. Se trata de fortalecer el encuentro y el disfrute colectivo en espacios públicos”, afirmó.

Cómo consultar la agenda

Para conocer horarios y detalles, el municipio habilitó canales oficiales. “Toda la información está disponible en parana.gob.ar, en las redes de Paraná Cultura y en el Muni Chatbot. Ahí pueden ver el cronograma completo, actividades y lugares”, indicó.