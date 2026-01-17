Noche de rock en el Anfiteatro de Paraná con gran cierre de Eruca Sativa

El anfiteatro Héctor Santangelo lució colmado durante una nueva Noche de Rock que forma parte de la agenda cultural impulsada por el municipio de Paraná, con una propuesta que combinó bandas locales, la participación de colectivos de danza urbana y el cierre con Eruca Sativa.

Eruca Sativa cerró la noche de rock en el anfiteatro (foto Elonce)

Al respecto, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó a Elonce la importancia del evento y el acompañamiento del público. “Estamos muy contentos porque esta es una fecha dedicada al rock. Venimos de una jornada de Cumbia Rock y se viene el folklore, en el marco de una agenda cultural muy amplia”, señaló. Además, remarcó que el objetivo es “accesibilizar la cultura para que la gente pueda disfrutar de espectáculos libres, gratuitos y de calidad, en familia o con amigos”.

Híbridos (foto Elonce)

Noche de rock en el anfiteatro (foto Elonce)

Durante la noche se presentaron bandas como Híbridos y Emi Cersofio junto a su conjunto, con el cierre a cargo de la reconocida banda nacional, Eruca Sativa. También formaron parte del espectáculo los bailarines de Tribality, aportando un complemento artístico que fue celebrado por el público.

Arijón valoró el trabajo conjunto de las distintas áreas municipales, así como el acompañamiento de Bomberos y del patio gastronómico. “Todo esto se puede desarrollar gracias a una decisión política de sostener una agenda cultural de esta magnitud, que también genera oportunidades para emprendedores y trabajadores locales”, explicó.

Noche de rock en el Anfiteatro de Paraná

Debut en el anfiteatro

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la presentación de Híbridos, banda local que debutó por primera vez en el anfiteatro. Sus integrantes expresaron la emoción de cumplir un objetivo largamente esperado. “Era el único escenario de la ciudad donde no habíamos tocado. Para nosotros era un sueño estar acá y más aún compartir la noche con una banda que admiramos desde hace años”, manifestaron.

Noche de rock en el anfiteatro (foto Elonce)

Noche de rock en el anfiteatro (foto Elonce)

Tras bajar del escenario, los músicos reconocieron el esfuerzo físico y emocional del show. “Terminamos agotados, transpirados, pero felices. Lo dimos todo porque este momento lo esperábamos desde hace mucho tiempo”, afirmaron. También resaltaron la importancia de generar espacios para el rock local. “No siempre se le da visibilidad al género, por eso es muy valioso que se impulsen este tipo de iniciativas”, indicaron.

Sobre su identidad artística, explicaron que el nombre de la banda refleja su propuesta musical. “Somos Híbridos porque escuchamos distintos estilos de rock y todo eso se mezcla en nuestras canciones, con influencias nacionales e internacionales”, detallaron.

Noche de Rock en el Anfiteatro Héctor Santángelo

El espacio para las danzas urbanas

Entre los números destacados se presentó Tribality, un espacio dedicado principalmente a las danzas urbanas, cuyos integrantes celebraron la posibilidad de formar parte del evento. “Estamos muy contentos de participar y también de ver el espectáculo, porque hay muchas bandas que no conocíamos y es hermoso descubrir artistas locales increíbles”, expresaron tras su actuación.

Noche de rock en el anfiteatro (foto Elonce)

Desde el colectivo explicaron que Tribality funciona como una escuela y un espacio de expresión artística. “Es un lugar que creamos con mucho amor para que las personas puedan ser libres y ocupar su cuerpo de forma expresiva. Trabajamos sobre todo danzas urbanas, aunque también tenemos otras disciplinas”, señalaron. Además, remarcaron la importancia de la formación constante y de volcar esos aprendizajes en la cultura local.

“Hoy se vive el día a día, pero siempre hay proyectos por delante”, comentó Emi Cersofio, quien adelantó la intención de llevar su música a otros escenarios del país, especialmente en Buenos Aires. Sus compañeros también resaltaron la experiencia de compartir escenario y el crecimiento colectivo dentro de la escena local.

La presentación de Emi Cersofio (foto Elonce)

La grilla musical incluye distintas bandas de rock, entre ellas el trío cordobés, integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera. La cantante y bajista destacó su trabajo como compositora y la versatilidad de su proyecto artístico, que alterna formatos más rockeros con propuestas acústicas.

Todos los artistas consultados coincidieron en valorar estos espacios públicos como fundamentales para visibilizar el trabajo independiente y fortalecer el circuito cultural.

La Noche de Rock cerró con una ovación del público, consolidando al anfiteatro Héctor Santangelo como un punto central de la vida cultural de la ciudad y reafirmando la apuesta por una programación diversa, inclusiva y sostenida en el tiempo.