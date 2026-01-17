Eruca Sativa en Paraná: “Para nosotros es muy importante lo que va a pasar hoy en el Anfiteatro”

El trío Eruca Sativa participó este sábado de una conferencia de prensa en Paraná en la previa del show que ofrecerá esta noche en el Anfiteatro Héctor Santángelo. La banda llega como cierre de la programación del ciclo Música en el Anfiteatro, propuesta cultural de acceso libre que reúne artistas locales y proyectos nacionales.

Vínculo con Paraná y expectativas del concierto

Durante la conferencia, la cantante y guitarrista Lula Bertoldi destacó el vínculo de la banda con la ciudad y la importancia del concierto. “Para nosotros es muy importante lo que va a pasar hoy en el Anfiteatro”, afirmó, al mencionar que el formato al aire libre “permite llegar a más gente y habilita nuevos públicos”.

La artista recordó que el grupo ha tocado en varias oportunidades en Paraná y señaló que la presentación en un anfiteatro ofrece condiciones diferentes a salas y clubes de rock tradicionales.

Eruka Sativa. Foto: Archivo.

Cultura, acceso y espacio público

Uno de los ejes más mencionados por los músicos fue el acceso cultural. Bertoldi sostuvo que los ciclos abiertos “posibilitan que más personas conozcan bandas” y que también favorecen a los artistas emergentes al brindarles un escenario profesional. En ese sentido, opinó que la difusión cultural “tiene valor tanto para el público como para quienes producen música”.

El baterista Gabriel Pedernera subrayó que este tipo de propuestas “benefician a distintos sectores”, desde los artistas locales hasta actividades vinculadas a la realización de eventos culturales. Además, explicó que la asistencia a espectáculos de acceso abierto puede ser formativa y recordó que experiencias similares marcaron su interés por la música en la infancia.

Programa de la noche y repertorio

Para esta jornada están previstas las presentaciones de Emi Cersofio, Híbridos y Tribality Studio, y el cierre a cargo de Eruca Sativa. Consultados sobre el repertorio, los integrantes adelantaron que interpretarán material de su último trabajo discográfico junto a canciones de etapas previas del proyecto.

El concierto está programado para las 20 en el Anfiteatro Héctor Santángelo, con acceso libre y en el marco del programa municipal de verano.