Verano en Paraná: Eruka Sativa se presenta esta noche en el Anfiteatro Santángelo

Este sábado 17 de enero, desde las 20 horas, el Anfiteatro Héctor Santángelo será escenario de una nueva fecha del ciclo Música en el Anfiteatro, con una programación especial dedicada al rock y el cierre de Eruka Sativa. La propuesta es de entrada libre y contará con patio gastronómico.

La actividad forma parte de la agenda Hola Paraná!, Verano en la Ciudad, impulsada por la Municipalidad, con el objetivo de garantizar el acceso democrático a la cultura, poner en valor a los artistas locales y nacionales y fortalecer el uso del espacio público como ámbito de convivencia y disfrute colectivo.

El ciclo de verano convoca multitudes en el Anfiteatro

La grilla artística de la noche reunirá a Emi Cersofio y su conjunto, Híbridos y Tribality Studio, junto al cierre a cargo de Eruca Sativa, una de las bandas más reconocidas del rock argentino actual. El trío cordobés, integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera, cuenta con una sólida trayectoria a nivel nacional e internacional, múltiples discos editados e importantes reconocimientos, entre ellos Premios Gardel, nominaciones a los Latín Grammy y distinciones en los Premios Konex. Su propuesta combina potencia sonora, canciones de fuerte identidad y una presencia escénica que los posiciona como referentes del género.

Música en el Anfiteatro continúa consolidándose como una de las propuestas culturales del verano en la ciudad, convocando a públicos diversos y promoviendo la circulación de expresiones musicales en un entorno natural y emblemático de Paraná.