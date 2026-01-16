 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad Carnaval y turismo en la costa del Paraná

Reprogramaron una noche de Carnaval de Santa Elena por el clima y la alta demanda turística

La organización del Carnaval anunció un cambio de fecha por inclemencias climáticas y la gran afluencia de visitantes. Elonce dialogó con el intendente Daniel Rossi, quien destacó el impacto turístico del evento y la expectativa generada para las próximas noches.

16 de Enero de 2026
Carnaval de Santa Elena reprogramado por clima.
Carnaval de Santa Elena reprogramado por clima. Foto: (Archivo).

El inicio del Carnaval de Santa Elena fue reprogramado. Así fue confirmado oficialmente por la Municipalidad luego de un acuerdo alcanzado con los directivos de las comparsas, ante las inclemencias del clima y la alta demanda turística registrada en la ciudad.

La noche prevista originalmente para el sábado 17 de enero quedó reprogramada para el lunes 19 de enero, con inicio puntual a las 20:30 horas, según informó la comisión organizadora.

Desde el municipio de Santa Elena se comunicó además que las entradas ya adquiridas podrán utilizarse para cualquiera de las restantes noches del Carnaval. En caso de solicitar la devolución del dinero, los espectadores deberán comunicarse por mensaje de WhatsApp al número 3434567235 antes de las 12 horas del domingo 18 de enero, a fin de realizar el trámite correspondiente.

Más allá de la reprogramación, la expectativa se mantuvo intacta para la noche del lunes, cuando los tambores comenzaron a sonar desde las primeras horas, marcando el inicio de un espectáculo que conjugó arte, cultura, identidad e historia. Diseños, plumas, tocados y espaldares fueron protagonistas de cada desfile, fruto del trabajo artesanal de cientos de personas que, durante meses, prepararon cada detalle para dar vida a las fantasías de las comparsas.

Las tribunas volvieron a vibrar con banderas, aplausos y entusiasmo, acompañando el paso de bailarines y bailarinas que invitaron al público a sumergirse en una experiencia única. Entre espuma, música y ovaciones, las reinas desfilaron junto a figuras y destaques, aportando encanto y simpatía a cada noche carnestolenda, en un clima festivo que convocó tanto a vecinos como a turistas.

En diálogo con Elonce, el intendente Daniel Rossi resaltó la importancia del Carnaval dentro del calendario turístico provincial. “Entre Ríos tiene distintos eventos en la provincia y eso le da más volumen al turismo que se ha planteado”, señaló el jefe comunal. En esa línea, remarcó: “Los esperamos en la ciudad de Santa Elena con el inicio de los carnavales, un evento que indudablemente para nosotros es el mejor de la costa del Paraná”.

 

La reprogramación permitió garantizar la seguridad del público y de los protagonistas del desfile, al tiempo que sostuvo una propuesta que se consolidó como uno de los principales atractivos del verano en la región, con un impacto directo en la ocupación turística y la actividad comercial local.

