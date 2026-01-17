"La música de Damas Gratis da energía", afirman los fanáticos en la tercera noche de la Fiesta de la Playa de Río

En el marco de la edición número 37 de la Fiesta Nacional de la Playa de Río en Concepción del Uruguay, Elonce dialogó con el público presente en el Predio Multieventos, donde el cierre de la noche está a cargo de Damas Gratis. Previamente pasaron por el escenario grupos de cumbia y chamamé locales como Grupo Cinco, La Aplanadora, Facundo y su Chamamecera Ilusión, Cazadores y Conjunto Itay.

Las noches de la Fiesta de Concepción del Uruguay se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Una mujer uruguayense que usa una vincha con la inscripción “Damas Gratis” explicó ante Elonce que todos los días practica spinning, en una bicicleta fija, al ritmo de la cumbia de la banda. “Cambio de teléfono y paso la música. Me gusta, me parece muy divertido, me da energía para hacer bicicleta porque cuesta un poco”, contó.

Fiesta Nacional de la Playa de Río - Fanáticas de Damas Gratis dicen presente

“Es la primera vez que vengo, quería ir a ver a Damas Gratis a Buenos Aires pero no me acompañaron. Ahora somos cuatro”, dijo.

Otra fanática, que usaba la misma vincha, señaló: “Estoy re eufórica. Hace poco lo sigo pero me gusta. La fiesta está muy linda, la he visto a través de El Once y ahora participando”. “Me gusta la canción de ‘Laura, se te ve la tanga’”, dijo entre risas.

Una vecina del barrio La Concepción de La Histórica expresó que es la segunda noche que asisten a la fiesta. “Vamos a venir a ver a Luck Ra también. La fiesta está muy linda, organizada, hay muy buenos servicios.

Fiesta Nacional de la Playa de Río - Hablamos con el público presente

Un grupo de mujeres fanáticas explicaron con gran alegría: “Estamos toda la banda de Villa Itapé. Vinimos todas las noches”.

“Vengo a pasar una buena noche, hasta ahora la fiesta viene linda”, dijo un joven.

“Vinimos a festejar con amigas y este domingo vamos a ver a Luck Ra”, sostuvieron otras mujeres.

“Somos de Buenos Aires, conocemos a Pablo Lescano porque es vecino nuestro e hincha de Tigre. Estamos esperando el saludo”, sostuvo un hombre que vacaciona hace cinco días en Concepción del Uruguay. “Es un pibe macanudo del barrio, hincha de Tigre”, remarcó otro hombre.

“Nos gusta acá, es hermoso, buena gente, buenos vecinos y aprovechamos a verlo a Pablo. Mañana nos vamos a las termas, fuimos a la Isla del Puerto, al Itapé, Pelay y Paso Vera”, describió. “Me enamoré hace 10 años, vine por invitación de un amigo que tenía una casa. Compré acá”, sinceró.

Además, contó una anécdota con el cantante de Damas Gratis. “Nos íbamos a ver un partido de Tigre en Rosario, se nos funde el motor del auto y por la ruta pasa Pablo Lescano y nos engancha y nos lleva hasta el primer pueblo para arreglar el coche. Seguimos a Rosario a alentar a Tigre”, recordó con emoción.

“Un saludo y agradecimiento a Concepción del Uruguay”, cerraron.

Una mujer uruguayense indicó que espera a Damas Gratis “y a Pablito”, en referencia a Lescano, el cantante principal de la banda. La vecina fue con amigos y primos, “es una gran noche, tienen que venir a la Fiesta de la Playa”, aseguró.

Otro hombre de la localidad señaló que “todos los años” va a la celebración. Además, recordó cuando la fiesta se hacía en Banco Pelay. “Tengo los recuerdos más hermosos. Ahí terminé mi secundaria y era fiesta, campamento, familia”, rememoró.

“La estoy pasando re bien, todavía falta lo mejor, Damas Gratis”, señaló otro joven que asistió con su primo y su tío. “Estuvimos recorriendo, todo muy bueno, los food trucks”, remarcó otro adolescente.

“Damas Gratis va a ser el mejor show para mí”, agregó. “El río, la Isla del Puerto y la peatonal, está muy linda la ciudad”, enumeró.

Integrantes del carnaval de Concepción del Uruguay presentes en la Fiesta

Los representantes del carnaval uruguayense, Sergio Maciel y Camila Spiazzi dialogaron con Elonce y sostuvieron: “Las expectativas están bien arriba. Ya tenemos ganas de salir a bailar, el 7 de febrero. Son cinco noches de carnaval y los esperamos a todos para disfrutar del carnval más histórico del país”.

Sobre los motivos para asistir al carnaval de Concepción del Uruguay, enumeraron: “Para apreciar la belleza de cada integrante, las indumentarias, los trajes. Hay que ayudar al carnaval y a las comparsas que lo dan todo”.

Fiesta Nacional de la Playa de Río - Representantes del Carnaval

“Este año tenemos las comparsas Aimará, Urugua-i, Unidos do Bahía, Tupi Manjá. Los chicos salen con las espumas, hay alegría todas las noches”, agregaron.

Las noches de carnaval serán el 7, 14, 16, 24 y 28 de febrero. El mismo fue presentado en Victoria, como así también en la Isla del Puerto en Concepción del Uruguay.

“La ciudad tiene un montón de cosas para disfrutar. Playas, carnaval. Son casi nueve meses de preparación de cada comparsa”, enfatizaron.