Kayakismo y limpieza de playas: las propuestas deportivas y ecológicas de la Fiesta Nacional de la Playa

En el marco de la 37° edición de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, que se lleva a cabo desde el miércoles y hasta el domingo en Concepción del Uruguay, este fin de semana se desarrollarán propuestas deportivas que contarán con la presencia de autoridades del Comité Olímpico Argentino. Las actividades se concentrarán en la Isla del Puerto, uno de los cuatro balnearios municipales con los que cuenta La Histórica, y tienen como eje brindar "un mensaje de concientización ambiental, orientado a sensibilizar sobre el impacto de los residuos en los sectores balnearios", en el marco del programa "Playa Olímpica".

En este sentido, las iniciativas contarán con la presencia del Presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia y la Presidenta de la Comisión de Sostenibilidad en el Deporte del Comité Olímpico Argentino, Mabel Roca. Las propuestas son impulsadas de manera conjunta por la Municipalidad de Concepción del Uruguay, la Comisión de Sostenibilidad en el Deporte del Comité Olímpico Argentino, la Reserva de Usos Múltiples Isla del Puerto, y las organizaciones locales Cross Cdelu y Origen Aventura.

“Aguas que unen”: una travesía en kayak que unirá playas del río Uruguay

Este sábado 17 a las 10:00 saldrá un grupo de kayakistas que unirán la Isla del Puerto con el Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, el primer parque provincial de Entre Ríos ubicado en Colonia Elía. Bajo el lema "Aguas que unen", los deportistas disfrutarán de una actividad que se extenderá hasta el domingo, jornada en la que se prevé la vuelta a La Histórica.

"La actividad busca promover el deporte al aire libre, el contacto con la naturaleza y el cuidado de los ecosistemas acuáticos", detallaron.

Jornada de limpieza de playas

La convocatoria es para este sábado 17 de enero, a partir de las 17 horas, en el Sector Central de la Isla del Puerto. "El objetivo es colaborar con el mantenimiento del espacio, reducir el impacto ambiental de los residuos y fomentar prácticas responsables entre los visitantes", explicaron.

Desde la organización invitan a vecinos y turistas a sumarse a estas iniciativas, que combinan deporte, recreación y compromiso con el cuidado del ambiente. Asimismo, se recuerda que estas actividades están enmarcadas dentro de la Fiesta Nacional de la Playa de Río y la “Playa Olímpica rumbo a los Suramericanos Santa Fe 2026”.

Sobre la Comisión de Sostenibilidad del Comité Olímpico Argentino

Integra activamente la "Playa Olímpica", un programa que combina deporte, vida saludable y buenas prácticas ambientales en la costa, fomentando la sostenibilidad a través de talleres sobre el cuidado del ambiente, reciclaje y la difusión de valores olímpicos en un entorno de playa para toda la familia, todo en la previa de eventos como los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Acerca del Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay

Está compuesto por 14 islas, con una extensión de más de 4.006 hectáreas, que incluyen humedales, pastizales y bosques ribereños de gran valor ecológico.

Esta iniciativa fue impulsada por el filántropo norteamericano Gilbert Butler, quien, tras conocer las islas del río Uruguay, decidió apoyar su preservación y desarrollo. La creación de este parque fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Dirección General de Ordenamiento Territorial, Áreas Protegidas y Biodiversidad de la provincia, el municipio de Colonia Elía, y organizaciones como WCS Argentina, Banco de Bosques y AMBÁ de Uruguay, con el financiamiento de la Fundación Butler Conservation Inc.